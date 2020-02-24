中國外交部新添"狠角"發言人趙力堅 取代誰引關注

以鷹派發言著稱的中國外交部新聞司副司長趙立堅今天以發言人身分亮相，繼續批評華爾街日報“東亞病夫”評論文章。他去年7月也曾發言譏諷美國種族問題，被美方批評為“種族主義者”。沒有消息確定趙力堅是否取代現有發言人。

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據中央社今天報道說，曾譏美種族問題 趙立堅出任中國外交部發言人。

受疫情影響，中國外交部在農曆春節過後一直採取“線上記者會”模式，直到今天下午才恢復實地舉行。中央社綜合澎湃新聞等陸媒消息，中國外交部新聞司長華春瑩在介紹趙立堅出場時稱，從今天起，他將作為發言人正式開始主持例行記者會。

趙立堅隨後則說，今天是他第一次主持例行記者會，也是從網上記者會恢復常態的第一天，“作為外交部第31任發言人，我將努力向我的前任們學習，加強跟各位記者朋友們的溝通、交流與合作，希望我們能夠一起講好中國故事，傳遞中國聲音”。

趙立堅曾任中國駐巴基斯坦臨時代辦，在海外社群媒體上十分活躍。他於2010年5月開通推特（Twitter）帳號，至今擁有超過20萬個粉絲，並以鷹派發言著稱，也因此被稱為“網紅”外交官。趙力堅去年7月曾透過推特重申中國的新疆政策，同時藉機批評美國的種族問題，稱“華盛頓特區的白人從不去西南區，因為那是黑人和拉美裔的地區”；前美國國家安全顧問、駐聯合國大使萊斯（Susan Rice）則在推特批評他是“丟臉的種族主義者”，而且非常無知（shockingly ignorant），雙方一度陷入論戰。

在今天的記者會上，趙立堅則繼續批評華爾街日報評論文章以“東亞病夫”入標一事。

中央社說，華爾街日報3日評論文章以“中國是真正的東亞病夫”為題，引發中國不滿，要求報社道歉；華爾街日報中國分社20日致函總社高層要求改標、道歉，但總社並未接受。

趙立堅今天則稱，面對惡意侮辱、抹黑，中國不做“沉默的羔羊”，華爾街日報以新聞報導和評論相對獨立為由，百般推諉，沒有道理。趙力堅並質問，“華爾街日報”究竟誰來負責任、誰出來道歉，“既然有罵人的囂張，為什麼沒有道歉的勇氣”，世界上只有一份華爾街日報，“既然一意孤行，就應當承擔相應的後果”。