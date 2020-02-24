加法官依中國官報新冠肺炎向好無危險將一申請庇護失敗中國人遣返
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新冠肺炎疫情持續延燒，雖不少民眾、國家都質疑中國疫情數據造假，但日前有位向加拿大尋求庇護被拒的中國籍男子，以中國目前受新冠肺炎疫情肆虐，使他的性命安全受嚴重威脅為由，要求暫緩遣返。受理的加拿大法官卻表示依“中國政府公布的病例數據”，該疾病的感染率、致死率皆低，且多數患者都可以被治癒，因此駁回他的申請。相關律師相信事主已被悄遣中國。
據自由時報今天報道，中國男稱“疫情嚴重”求暫緩遣返 加國法官駁：中國數據不嚴重。並指日前1名在加拿大尋求庇護被拒的中國男子，以武漢肺炎在中國肆虐，嚴重影響性命安全為由，要求加拿大暫緩遣返，但法官駁回。
該報道綜合媒體消息，2004年抵達加拿大尋求庇護、現居多倫多的36歲中國籍男子曹若鵬（音譯）的庇護申請遭拒且被下令離開加拿大。他在聲明書中表示，被下令離境加拿大，“直接回到致命病毒仍在肆虐的國家”，他對自己的生命安全感到擔心害怕。
依加拿大法律規定，若法院認為某人被遣送至特定地點，有很大的風險會受到傷害，可以下令暫緩。對武漢肺炎疫情重災區，例如武漢和周邊的湖北省地區，加拿大已暫停遣返作業，但其他省分不包括在內。
日前檢察官主張，曹男要被遣送的目的地廣東省染病風險低；法官巴恩斯（Robert Barnes）也同意此觀點。“依中國政府公布的數據顯示，中國許多地區的感染率和死亡率都很低，且多數患者可被治癒。因此，就算有風險，也不比感染其他病毒型疾病大多少，其他病毒也都有致命風險。”加拿大邊境服務署（Canada Border Services Agency）以隱私法為由，謝絕透露曹男是否如期遣返。但曹男的律師表示，他相信曹先生已被送上飛往中國的班機。
據該報道說，此新聞一出，許多網友紛紛表示“回歸祖國很開心的，回家吧陸陸”、“相信黨，勿忘祖國對你的愛”、“要相信共產黨，雄赳赳氣昂昂的直接跑進火葬場”、“這判決很中共，很可以”、“笑死，韭菜就該被乖乖收割”、“曹男表示我中國人都不信了，你個加拿大人竟然信”。