官方新報新冠肺炎新死150 遠多於前日 政治局新會強調蔓延勢頭初步遏制防控階段性成效

據中國國家衛生健康委員會今天公告，23日全國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例409例，新增死亡病例150例（湖北149例，海南1例），新增疑似病例620例。全國新增確診病例較上日下降，湖北以外地區新增病例11例續創下1月20日以來新低。但最新死亡病例遠多於前一天通報的97例。

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據法新社今天報道說，中國新冠肺炎新增150起死亡病例。中國衛生應急辦公室今天通報，23日這天，中國大陸新冠肺炎新增死亡病例150例，新增確診病例409例。

該報道說，最新死亡病例遠多於前一天通報的97例。

自新冠肺炎去年12月爆發迄今，累計死亡病例來到2592起，累計確診病例達7萬7150例。



據路透社指，2月23日中國大陸新增新冠肺炎確診409例，湖北以外11例刷新1月20日來新低。

中國國家衛生健康委員會周一公告，23日當日新增治癒出院病例1,846例，解除醫學觀察的密切接觸者16,758人，重症病例減少1,053例。

截至2月23日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例49,824例（其中重症病例9,915例），累計治癒出院病例24,734例，累計死亡病例2,592例，累計報告確診病例77,150例（湖北省訂正重複報告病例195例），現有疑似病例3,434例。

累計追蹤到密切接觸者63,5531人，尚在醫學觀察的密切接觸者97,481人。

據路透社說，中共中央政治局周五召開會議稱，目前國內新冠肺炎疫情蔓延勢頭得到初步遏制，防控工作取得階段性成效；但也要清醒看到，全國疫情發展拐點尚未到來，湖北和武漢防控形勢依然嚴峻複雜。中國國務院總理李克強周四主持召開中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組會議。會議要求在做好疫情防控的同時，有序復工復產，要求各地統籌疫情防控和經濟社會發展，分區分級精準做好疫情防控，儘快有序提高復工率。