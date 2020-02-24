新冠病毒衝擊監獄 郭聲琨為何突訪與秦城齊名的燕城

傳出“中國最安全”的地方--監獄，也大規模感染新冠病毒的驚人消息後，中共政法委書記郭聲琨2月22日“突訪檢查河北省兩座監獄”，其中一座是與北京秦城監獄齊名的燕城監獄。

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郭聲琨對疫情防控強調“戰時狀態，必須嚴肅戰時紀律”，就這麼一句讓人摸不清用意的話，四川和黑龍江隨後立即宣布全省所有監獄進入“戰時管制”。



“戰時狀態”是習近平最近使用的一系列防控疫情的戰爭語言之一，在中國，難道還有什麼比已經嚴鎖密閉的監獄更加“戰時狀態”的么？。



這次爆發疫情的有山東任城監獄，確診病例207例，其中獄警7例，服刑人員200例。囚犯不自由，獄警帶病進去的？從報道看，任城監獄也先是從獄警身上發現疫情的。醜聞爆發，當局立即把山東省司法廳黨委書記、廳長，監獄管理局書記，政委，及一批管理犯人的高級官員們免了，可見這件事讓中共最高當局吃驚不小。然後浙江省監獄也爆出疫情，湖北省武漢女子監獄竟然確診230例，”均為輸入型病例“，肯定這是從外邊帶進來的？同犯人最密切接觸的無非兩種人，一種是獄警，是每天都要接觸的；一種是探監的親屬，定期的，而且是隔着玻璃窗戶的。



新冠病毒竟然衝擊到中國的監獄，真有點匪夷所思。監獄是如何傳播疫情的，是如何“輸入型”的，也沒見到一個十分清晰的說法。這次中國處理新冠病毒疫情的主要手段，就是封城、封省、封小區，就是把人隔離起來，阻斷流動。監獄中的囚犯是一種長期的隔離狀態，頂多出到四面鐵絲網圍住的院子放放風。服刑就不說了，還要讓犯人們與新冠病毒不期而遇，疫情衝擊監獄的消息一傳出，海外輿論很震驚。



郭聲琨並沒有去疫情衝擊的監獄去視察，他去看了河北省三河市看守所，以及司法部直屬的燕城監獄。這位管犯人的最高長官稱，”輸入風險“是監獄管理場所疫情防控最大的風險。最有效的措施是嚴格的封閉管理。



郭聲琨出訪，倒讓觀察人士注意到另外一件事。在中國，監獄也有等級，平民和高官似乎各有各的監獄。郭聲琨所去的燕城監獄，據指是作為中國唯一一所司法部直屬管轄對，與北京秦城監獄並稱為“中央級”的監獄，都是關”高級犯人“的地方。郭為什麼不順便去中南海不遠的秦城監獄”視察“呢，可能秦城名聲在外，容易聚焦，主要是那裡面關押了許多中共的前高官，包括曾經與習近平一比高低，爭取入常失算的前重慶市委書記薄熙來，他同習近平一樣，都有一個”無產階級革命家“的父親。還有那位薄熙來一手提拔，後來“反戈一擊”的重慶市副市長王立軍也在裡面。還有另外一個習近平上台後以反腐名義打倒的前政法王周永康，周沒有一個無產階級革命家的父親，但也混到常委，和習近平在中央政治局常委會一起呆過一屆。



燕城關押的都是誰呢，香港媒體『南華早報』曾有過報道，薄谷開來就關在裡面，她的級別並不高，但她是薄熙來的夫人，其他人也有來頭。據指如果說秦城關押的主要是省部級以上的，燕城則是廳局級官員，還有一些“特殊罪犯”。



其實，中國司法部長傅政華1月30日就親臨燕城監獄，“檢查指導新型冠狀病毒的防控工作”。對燕城監獄都如此“關懷”，對秦城監獄可能照顧的更周到吧？總不至於讓這兩座專供“高官”的監獄也爆發出新冠病毒疫情？

