新冠肺炎下 習近平提8點促經濟 仍稱黨中央準確及時有效中國特色優勢

中共總書記習近平23日針對新冠肺炎炎表示，疫情形勢嚴峻複雜但仍要有序恢復生產、生活秩序。習近平強調，中華民族“歷史上經歷過很多磨難，但從來沒有被壓垮過，而是愈挫愈勇，不斷在磨難中成長、從磨難中奮起”。報道稱習近平仍不忘強調，實踐證明“黨中央對疫情形勢的判斷是準確的，各項工作部署是及時的，採取的舉措是有力有效的。防控工作取得的成效，再次彰顯了中國共產黨領導和中國特色社會主義制度的顯著優勢”。

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據中央社報道說，習近平談防疫不忘經濟，下達復工8點要求。中共總書記習近平周日針對武漢肺炎說，當前疫情形勢依然嚴峻複雜，防控正處在最吃勁的關鍵階段。但仍要有序恢復生產、生活秩序，強化“六穩”舉措，努力實現今年經濟社會發展目標任務。

消息說，習近平並針對防疫及復工分別提出7點及8點要求。其中復工8點要求為：落實分區分級精準復工復產、加大宏觀政策調節力度、全面強化穩就業舉措、堅決完成脫貧攻堅任務、推動企業復工復產、不失時機抓好春季農業生產、確實保障基本民生、穩住外貿外資基本盤。

據新加坡還說，新冠（武漢）肺炎疫情是中共建政以來，在中國發生“傳播速度最快、感染範圍最廣、防控難度最大”的一次重大突發公共衛生事件。對中共來說“這是一次危機，也是一次大考”。經過艱苦努力，目前防疫形勢“積極向好的態勢正在拓展”。

中央社綜合新華社及央視消息說，中共今天在北京召開“統籌推進新冠肺炎（武漢肺炎）疫情防控和經濟社會發展工作部署會議”，習近平在出席時作上述表示。根據畫面，坐在台前的習近平及其餘6名中共政治局常委，均未佩戴口罩。但包括政治局委員在內的其他出席黨政官員，都有佩戴口罩。據官方報道指出，習近平強調，中華民族“歷史上經歷過很多磨難，但從來沒有被壓垮過，而是愈挫愈勇，不斷在磨難中成長、從磨難中奮起”。

習近平說，要“變壓力為動力、善於化危為機”，有序恢復生產、生活秩序，強化“六穩”舉措，加大政策調節力度，把中國“發展的巨大潛力和強大動能充分釋放出來”，努力實現今年經濟社會發展目標任務。

他仍不忘強調，實踐證明“黨中央對疫情形勢的判斷是準確的，各項工作部署是及時的，採取的舉措是有力有效的。防控工作取得的成效，再次彰顯了中國共產黨領導和中國特色社會主義制度的顯著優勢”。

至於習近平的防疫7點要求，包括“堅決打好湖北保衛戰、武漢保衛戰”；全力做好北京疫情防控工作，要堅決抓好外防輸入、內防擴散兩大環節，加強京津冀地區聯防聯控；提高新聞輿論工作有效性，要繼續做好黨中央重大決策部署的宣傳解讀，廣泛宣傳抗疫一線的感人事跡，主動回應社會關切。

還有“切實維護社會穩定。要及時化解疫情防控中出現的苗頭性、趨勢性問題，依法嚴懲擾亂醫療秩序、防疫秩序、市場秩序、社會秩序等違法犯罪行為”的維穩要求。