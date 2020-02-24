新冠肺炎下 黑保護傘案何其多 仍促“不敢腐、不能腐、不想腐”

第19屆中紀委第四次全體會議日前審議了常務委員會工作報告，中國官媒周一（24日）披露報告內容。報告指出，全國紀檢監察機關去年共立案審查違反政治紀律案件1.8萬宗，處分2萬人；又立案查處涉黑涉惡腐敗和“保護傘”問題3.8萬宗，3.2萬人受黨紀政務處分，4900多人涉犯罪遭移送檢察機關。

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據東網今天報道，中紀委報告︰去年查處3.8萬宗黑惡保護傘問題 3.2萬人受處分。

消息說，中紀委全體會議日前審議了常務委員會工作報告。據工作報告指出，全國紀檢監察機關去年共立案審查1.8萬宗違反政治紀律案件，處分2萬人，包括23名中管幹部；當中提及陝西西安秦嶺違建別墅事件、貴州茅台酒廠前董事長袁仁國案件。全國紀檢監察機關又查處了8.5萬宗扶貧領域腐敗和作風問題，查處了10.4萬宗民生領域侵害群眾利益問題、處理13.2萬人，並查處6.1萬宗違反中央八項規定精神問題、處理黨員幹部8.6萬人，其中6.6萬人給予黨紀政務處分。



在反腐敗鬥爭上，中紀委國家監委共立案審查調查中管幹部45人，全國紀檢監察機關立案審查調查61.9萬宗，58.7萬人黨紀政務處分，2.1萬人涉犯罪遭移送檢察機關；其中，全國有10357人主動投案，包括5名中管幹部、119名省管幹部。金融系統違紀違法案件方面，去年共有6900多宗。在“天網2019年”行動方面，共追回外逃人員2041人，其中“百名紅通人員”4人、“紅通人員”40人、黨員和國家工作人員860人，追回贓款54.2億元。



該報道稱，全國紀檢機關又深挖徹查涉黑涉惡腐敗和“保護傘”，共查處涉黑涉惡腐敗和“保護傘”問題3.8萬宗，給予黨紀政務處分3.2萬人，涉嫌犯罪移送檢察機關4900多人；當中中妃委實地指導查處雲南昆明市孫小果案，及黑龍江哈爾濱市呼蘭區於文波、楊光等案件背後的責任問題、腐敗問題。



據報告展望，2020年是全面建成小康社會和“十三五”規畫收官之年，做好紀檢監察工作意義重大，要協助黨委深化全面從嚴治黨，堅持和完善黨和國家監督體系，強化對權力運行的制約和監督，一體推進“不敢腐、不能腐、不想腐”，全力保障脫貧攻堅決戰，集中整治群眾反映強烈的突出問題，並建設高素質專業化幹部隊伍等。