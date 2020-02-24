新冠肺炎人傳人 中國與世衛組織專家勘察指飛沫傳染

中國—世衛組織聯合專家考察組24日晚間在北京舉行記者會稱，武漢肺炎冠狀病毒以呼吸道飛沫與接觸為主要傳播途徑，且各年齡層均無免疫力。

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據中央社今天報道說，新冠肺炎世衛考察組說：新冠病毒靠飛沫傳播，各年齡無免疫。中國—世衛組織聯合專家考察組今晚在北京舉行記者會稱，武漢肺炎冠狀病毒未發生明顯變異，30至69歲患者佔77.8%，呼吸道飛沫與接觸是主要傳播途徑，且各年齡層均無免疫力。中國—世衛組織聯合專家考察組17日赴北京、廣東、四川考察，22至23日在湖北進行現地調研；考察組中方組長、國家衛生健康委員會新冠肺炎疫情應對處置工作專家組組長梁萬年，針對新冠病毒特性作上述表示。

對於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的特性，據梁萬年指出，透過對不同地點所分離出的104株新冠病毒株，進行全基因組測序，證實同源性達99.9%，此顯示病毒尚未發生明顯的變異。據他指出，在疫情流行病學上有6大特徵，一是人口學特徵。患者平均年齡51歲，30至69歲患者佔77.8%，77.5%的病例來自湖北。二是動物宿主。目前的研究顯示，蝙蝠有可能是新冠病毒的宿主，穿山甲可能是新冠病毒的中間宿主之一。三是傳播途徑。目前認為，呼吸道飛沫和接觸傳播是主要的傳播途徑，已從部分確診患者的糞便中檢測出新型冠狀病毒，存在糞—口傳播風險。新冠病毒可能透過氣溶膠（氣霧）傳播，但在中國這不是主要傳播方式。

據官方消息說，四是家庭聚集性。從廣東和四川的現場考察看，78%至85%的聚集病例發生在家庭。五是密切接觸者管理。在廣東和四川，現場流行病學工作者幾乎對所有已發現的密切接觸者，進行了追蹤和醫學觀察，大約1%至5%的密切接觸者經實驗室確診為陽性。六是易感性。新冠病毒是一種新的病原體，因此，各年齡段人群均對新型冠狀病毒沒有免疫力，普遍容易感染。

就傳穿山甲為新冠肺炎宿主，中央社說，台大獸醫專家曾質疑為圓謊。