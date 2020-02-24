新冠肺炎傳有救了 官方高調肯定中醫療效92%

在新冠肺炎疫情面前，中醫也被納入大陸診療方案當中，北京市衛生健康委員會發言人高小俊24日指出，截至22日，中醫藥治癒率總體為87%。在中醫藥治療患者當中，使用中藥湯藥的比例82%。“中醫藥治療總有效率為92%。”

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據東森新聞今天報道說，中西醫結合對抗新冠肺炎！北京衛健委：中醫藥治療總有效率為92%。

該報道綜合陸媒消息，疫情發生以來，北京市始終堅持中西醫並重，展開防控工作，按照“預防治療、臨床科研、培訓科普”三結合的工作思路，多線作戰，全力開展中醫藥防控工作。北京市24日召開的防疫工作會上，高小俊提出7點指示，其中值得注意的是，北京組織全市20家定點醫院，啟動新冠肺炎科研工作，所有病例均入組記錄，並開展大數據分析研究。主要針對確診病例的臨床用藥特別是中藥有效性進行研究。西苑醫院的化濕敗毒顆粒已經申報院內製劑。組織定點醫院及相關單位申報北京市中醫藥科技發展資金項目-新冠肺炎防治應急科研專項。

據高小俊舉例，一名危重症患者的治療中，東直門醫院、地壇醫院三位中醫專家參與會診，擬定中藥處方，連夜給患者服用中藥，沒想到隔天凌晨患者體溫降至37.2度，病情也漸漸趨向穩定，也沒有進一步惡化。“截至2月22日，中醫藥治療率總體為87%。在中醫藥治療患者中，使用中藥湯藥的比例82%。中醫藥治療總有效率為92%。”