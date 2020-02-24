新冠肺炎兩會推遲 美媒指習近平求自保

中國周一（2月24日）宣布，由於新冠病毒疫情，今年最重要的政治會議全國人大和全國政協會議（兩會）將延後舉行。這是一向嚴控政治日程的北京集權政府做出的又一重大決定。

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據美國之音今天報道說，中國推遲兩會，專家指習近平尋求自保。而路透社說，這個決定顯示中共總書記習近平對這次抗疫行動的重視程度。在這次疫情中，中國大陸有2500多人死亡，7.7萬人感染病毒。

美國之音說，新冠病毒疫情是習近平2012年接任中共總書記職務以來遇到的最大政治挑戰之一。全國人大會議和全國政協會議的年會通常在3月5日舉行，持續兩個多星期。有幾千名代表從全國各地來到北京參加討論，發表講話，舉行政治儀式。

中國官方媒體新華社之前報道說，參加兩會的約3000名代表中有1/3都是省市官員，在抗疫前線發揮着重要作用。

報道指路透社引用倫敦東方與非洲研究學院中國研究所主任曾銳生（Steve Tsang）的話說，疫情的爆發動搖了習近平的地位，他只有通過推遲兩會，採取果斷措施，控制損失，重新掌控局勢才能夠把“損失最小化”。據曾銳生說，人大並沒有實權，所以沒有理由要在中共控制人們出行、禁止大型集會的時候召開這兩個會議。推遲兩會可以“減少有人利用會議的機會發表過激言論的風險。”但曾銳生認為，儘管習近平一定感到了有自保的必要，但是他的這個做法是一種積極的防禦行為，務實而不極端。