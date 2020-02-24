新冠肺炎官方指向好 驚傳6省防疫悄已降級

中國衛健委發言人米鋒今天表示，2月21至24日全國共有6個省份調降突發公共衛生事件應急響應等級。他並宣稱，“全國疫情形勢出現積極向好的趨勢，有關省份可根據各地情況適當調整級別。

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據中央社今天報道說，中國6省調降防疫應變級別，官方稱形勢積極向好。



據中國衛健委發言人米鋒今天表示，2月21至24日全國共有6個省份調降突發公共衛生事件應急響應等級。他並宣稱，“全國疫情形勢出現積極向好的趨勢，有關省份可根據各地情況適當調整級別。

該報道引述中新社，米鋒下午在中國國務院聯防聯控機制記者會上表示，自21日起甘肅、遼寧、貴州、雲南4省先後將突發公共衛生事件應急響應級別由一級調整為三級，山西、廣東由一級調整為二級。他並稱，除湖北外，中國23日新增確診病例11例，新增疑似病例170例，新增死亡病例1例，重症病例數減少55例，有6個省份新增確診病例數均在3例及以下，24個省份及新疆生產建設兵團無新增確診病例。

據米鋒表示，全中國新增確診病例數已連續5天在1000例以下，現有確診病例數近一周以來呈現下降趨勢，所有省份新增出院病例數均大於或等於新增確診病例數。

據米鋒宣稱，目前來看，疫情防控工作取得階段性成效，全國疫情形勢出現積極向好的趨勢，有關省份可根據各地實際情況適當調整應急響應級別，做到分區分級精準防控，有序恢復生產生活秩序。