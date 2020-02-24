新冠肺炎封城開縫試水或顯分歧 4小時顯外圍支持繼續封 一副市長栽了

湖北省武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部今早宣布“解封”，豈料事隔不足4小時，突然“彈弓手”，宣布今早的通告無效！這反覆的公告不僅引來內地網民炮轟：“武漢官場真的爛透了”，中共喉舌《人民日報》的微信公眾號“陶然筆記”則透露，這份只生效不到4小時的通告，是由當地“一名副市長直接簽發”，沒有經當地防控指揮部研究、沒經主要官員同意，而事後，指揮部不但指這份通告無效，更已對“相關人員進行了嚴肅的批評處理”。

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據蘋果日報今天報道說，新冠肺炎武漢解封彈弓手！ 官媒微信透露 “副市長直接簽發”。蘋果日報說，

“陶然筆記”分析，這份通告的內容，與國家主席習近平昨日在大會上，表明要“毫不放鬆外防輸出，繼續實行嚴格的離漢、離鄂通道管控措施”完全違背，更指武漢當在數小時內“更正”，是“知錯就改”，“值得肯定”，更表示日後“決不能再發生朝令夕改的事情”。

自上月23日“封城”至今，已滿1個月，湖北武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部今天上午11時30分許宣布解封，讓當地沒有受感染或被隔離的健康無癥狀外地人士分批離開，並容許滯留外地的武漢人返回當地。據當局要求，出城人士必須是沒有被要求隔離的人士（包括確診患者、疑似患者、發燒患者、密切接觸者及處於觀察期的治癒出院患者），且須身體健康，沒有發燒、乾咳、氣喘等癥狀。出城人士到達目的地後，須進行不少於14天健康監測，並向當地疫情防控指揮部門備案。

報道稱，這份通告還指，滯留在外地的武漢市民及車輛，按照所在省、市疫情防控指揮部有關規定辦理相關手續後，可返回武漢市。各區的疫情防控指揮部所設置的綜合服務站（檢查站），會對進城車輛和人士（原則上一車2人，包括司機）進行車輛及身份檢查、車輛消毒、體溫檢測、隔離救治、人員防護等工作。而武漢會落實“雙測溫兩報告”制度，要求用人單位和各屋苑，對進城人士實行疫情防控雙重管理。

蘋果日報說，不過，對於武漢“解封”的消息，其他地方的網民似乎不太受歡迎，不少人擔心會增加傳播疫情的風險：“太早了吧！”“出來誰敢收啊？”“什麼情況，這麼樂觀？做一個核酸檢測再走吧……”有人則質疑，目前當地高鐵及飛機等交通工具仍未重開，被滯留的人士可以如何離開武漢？“高鐵飛機什麼時候能開放？滯留的基本上都沒車，需要公共交通工具”、“有私家車的人才有資格出城”。

結果，不足4小時後，武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部再發通告，直指上述通告無效！通告寫道：“武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部發布的《關於加強進出武漢市車輛和人員管理的通告》（第17號），系市指揮部下設的交通防控組未經指揮部研究和主要領導同志同意發布的，現宣布該通告無效。對此，我們對相關人員進行了嚴肅的批評處理。武漢市堅決貫徹習近平總書記關於‘外防輸出’的重要指示精神，牢固樹立全國一盤棋的思想，嚴格離漢通道管理，嚴格人員管控，嚴防疫情向外輸出。”

該報道稱，新通告發布後，網上即掀起一片謾罵聲，紛紛指摘武漢市朝令夕改，失去可信性。《環球時報》總編輯胡錫進在微博發文批評：“一個疑問：交通組的膽子這麼大？他們就敢擅自使用疫情防控指揮部的名義發通告？希望誰的責任誰來擔，實事求是最好。當然如果情況就是這樣，防控指揮部的內部管理可是要大大加強了。重要的是，對武漢防控指揮部新通告中的解釋，公眾除了不太相信，還會覺得有些不舒服。”

蘋果日報引述網民咁講：喜歡踩A錐的girl：朝令夕改，我也就服了。

51一直往前衝：丟人！

IgnisDivine：武漢的班子可以去參加歡樂喜劇人了。

家紡枕頭哥：武漢官場真的爛透了

不會說法語舉止優雅的豬：公信力就是這樣被整沒的。

北京小妞佳佳：可見管理多混亂。