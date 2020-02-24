新冠肺炎疫情：在中國外亞太地區法國企業5月前不會復工

新冠肺炎疫情蔓延影響企業生產，法國外貿顧問委員會今天公布最新調查顯示，在中國以外的亞太地區的絕大多數法國企業5月前不會復工。

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法國外貿顧問委員會（CCE）周一公布了一份最新調查，針對415家法國企業，它們設立在中國以外地的亞太地區。

該調查顯示只有15% 法國企業表示在4月份前有可能恢復正常生產，超過50% 的企業預計要等到5月份才有復工的可能，其餘企業就是將近29%的企業不知如何走出疫情危機。

法國外貿顧問委員會在2月18日至20日通過電郵做出這份最新企業調查。

一般認為只有企業啟動其80%的生產能力才能算恢復正常生產。

法國外貿顧問委員會主席阿蘭·本特亞克表示，新冠肺炎疫情對全球經濟貿易影響日趨嚴重，特別是目前無法預測疫情危機如何結束，這嚴重影響企業生產，企業無法制定未來發展計畫。

阿蘭·本特亞克表示當新冠肺炎疫情開始的初期不少法國企業主以為隨着中國新年春節，以及此後延長假期可以避開疫情傳染問題，但是現在大家發現新冠肺炎疫情擴散嚴重，而且會持續相當長的一段時間。

毫無疑問，在亞太受到衝擊最大是那些與中國經貿關係密切的法國企業，特別是在汽車生產，電器和服務業領域。另外，法國的奢侈品行業和旅遊業同樣受到相當大的影響。

