新冠肺炎 北京正式決定兩會3月5日不開了

中國十三屆全國人大常委會第十六次會議周一通過決定，明確適當推遲召開第十三屆全國人民代表大會第三次會議，具體開會時間由全國人大常委會另行決定。會議還全面禁止非法野生動物交易、革除濫食野生動物陋習、切實保障人民群眾生命健康安全。官方說，此決定自公布之日起施行，也就是今天起開始正式生效。

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據路透社今天報道，央視新聞說中國推遲召開今年全國人大會議，具體開會時間另定。

中央電視台新聞客戶端稱，該會議還表決通過全國人大常委會關於全面禁止非法野生動物交易、革除濫食野生動物陋習、切實保障人民群眾生命健康安全的決定。

報導稱，新冠肺炎疫情發生以來，對濫食野生動物的突出問題以及對公共衛生安全構成的巨大隱患，社會各界廣泛關注。但全面修訂野生動物保護法，還需要一個過程。

據報道稱，在現在疫情防控關鍵時期，由全國人大常委會儘快通過一個專門的決定既十分必要也十分緊迫，目的就是在相關法律修改之前，先及時明確全面禁止食用野生動物，嚴厲打擊非法野生動物交易，為打贏疫情阻擊戰，保障人民群眾生命健康安全提供有力的立法保障。

現行的野生動物保護法關於禁食的法律規範，僅限於國家重點保護野生動物和沒有合法來源、未經檢疫合格的其他保護類野生動物。《決定》在野生動物保護法的基礎上，以全面禁止食用野生動物為導向，擴大法律調整範圍，確立了全面禁止食用野生動物的制度。對違反現行法律規定的，要在現行法律基礎上加重處罰，以體現更加嚴格的管理和嚴厲打擊。

決定自公布之日起施行，也就是今天起開始正式生效。

根據去年底召開的十三屆全國人大常委會第十五次會議決定，十三屆全國人大三次會議原定於今年3月5日在北京召開。