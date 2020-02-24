新冠肺炎 官媒疑暗示習近平親自講話下傳未直達

中共高層昨天在北京召開一場有關疫情防控的電視電話會議，號稱有17萬人參加，習近平在當中發表萬字講話。中國官媒解讀，與會者規模龐大是要減少中間層級的“信息消減和曲解”。中共黨刊“求是”15日曾刊登習近平3日在政治局常委會會議上的講話全文，習近平自承1月7日就對防疫工作提出要求，此後又有港媒引述消息人士說，中共中央領導人雖然早已掌握疫情，但會中要求的是防控措施不要影響過年氣氛。

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據中央社今天報道說，習近平講話17萬人連線會議，官媒說避免曲解。

消息說，中共昨天在北京召開一場有關疫情防控的電視電話會議，號稱17萬人參加，習近平在當中發表萬字講話。“統籌推進新冠肺炎（武漢肺炎）疫情防控和經濟社會發展工作部署會議”23日在北京召開。據新華社刊登的中共總書記習近平講話全文約1萬字。中共政治局常委7人全部出席。

報道引述中國官方媒體指出，這是5天內最高層第3次召開涉及疫情防控和經濟社會發展主題的會議，也是近一個月內，第7次召開涉及疫情防控主題的會議，這種重視程度十分罕見。據習近平在會中說，當前疫情形勢依然嚴峻複雜，防控正處在最吃勁的關鍵階段，但仍要有序恢復生產、生活秩序，強化“六穩”舉措，努力實現今年經濟社會發展目標任務。他並針對防疫及復工分別提出7點及8點要求。

人民日報旗下新媒體俠客島今天指出，這場電話電視會議從中央到縣、軍隊的團級共有17萬人參加，是中共歷來規模最大的一場電視電話會議。除了中央政治局常委、委員、書記處書記、國務委員出席會議外，中央與疫情防控相關的負責人也參加會議。此外，各省區市和新疆生產建設兵團以及各市、縣，中央和國家機關各部門、各人民團體，解放軍和武警部隊團級以上單位都設了分會場。

據俠客島表示，參會規模龐大至少可以說明3點，一是會議內容非常重要，二是會議內容非常緊急，三是會議內容不再以文件傳達的方式層層轉發，以減少中間層級的信息消減和曲解。習近平在北京講話，“所有分會場直接聽原聲、見真人”。

向來護黨心切的環球時報總編輯胡錫進，則在微博上分享自己參加此會議的感受，表示身為基層黨員幹部，覺得這樣的會議形式太好了，“讓更多的基層黨員幹部們能夠有機會直接聽總書記就牽動全國人民的防疫形勢發表重要講話，而不是聽層層傳達”。據胡錫進說，希望這樣的視訊大會以後還會開，“它是我們基層黨員幹部與中央和總書記直接溝通的機會”。不過，昨天的會議儘管有眾多分會場，但官媒報導中只見習近平講話，並無提問。

自武漢爆發新冠肺炎以來，習近平在會議中的相關發言就受到外界關注，並引發爭議。中共黨刊“求是”15日曾刊登習近平3日在政治局常委會會議上的講話全文，習近平自承1月7日就對防疫工作提出要求，此後又有港媒引述消息人士說，中共中央領導人雖然早已掌握疫情，但會中要求的是防控措施不要影響過年氣氛。這些都讓外界更多揣測。