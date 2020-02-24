新冠肺炎 富人避感染追求私人飛機

致命的冠狀病毒疫情爆發以來，對私人飛機的需求激增，因為企業和個人在尋找其他方式飛離香港。據英國金融時報說，商務航空監測公司WingX的數據顯示，1月份香港至澳大利亞和北美之間的公務機(business jet)航班數量比去年同期增長了214%。

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據英國金融時報今天報道，新冠疫情爆發後私人飛機使用需求激增。企業和個人正在尋找更安全的出行方式。數據顯示，1月份香港至澳大利亞和北美之間的公務機航班同比增長了214%。香港飛往全球各地的公務機航班同比增長了34.2%。

據該報道說，這是因為人們越來越擔心冠狀病毒在亞太地區更廣泛地蔓延。航空公司已大幅削減了往返中國內地的航班數量。與此同時，中國的商業客機也已大部分停飛。

據私人飛機運營商Luna Jets的銷售主管阿蘭•勒布爾西耶(Alain Leboursier)表示，“我們已看到火爆的需求。”

部分需求來自一些企業和政府，它們希望將它們的員工從香港和中國內地送到美國、歐盟(EU)及中東。據亞太公務航空公司亞翔航空(Asian Sky)的董事總經理傑弗里•洛(Jeffrey Lowe)補充道，人們擔心香港等地可能會出台嚴格的旅行限制，這一點也刺激了需求。他說，“大家很快談起當年的SARS。許多人下意識地採取行動，遠離傷害。”

在對私人飛機的需求上升之際，國際航空運輸協會（International Air Transport Association，堅稱IATA）上周四估計，這次致命冠狀病毒的爆發將使全球航空公司在2020年損失近300億美元的收入。其中絕大部分是亞太航空公司的損失，估計為293億美元。IATA預測，亞太地區航空公司全年的旅客需求將下降13%，這將是十多年前爆發金融危機以來的首次下降。

雖然香港沒有出現類似中國內地的大規模航班停飛，但航空諮詢公司OAG的數據顯示，過去一個月，香港的航班削減了55%左右。

一些公務機專家認為，對冠狀病毒的擔憂也導致一些富人為避免接觸人群而不搭乘商用飛機。英國私人飛機服務公司PrivateFly的首席執行官亞當•特威德爾(Adam Twidell)表示，最近幾天，相當多的人要求乘坐公務機飛行。據他說，“一個單子是在亞州境內運送一支洗消小組，還有一單是香港一個家族去巴厘島的。他們通常乘坐商業航班出行，但目前的情況讓他們擔心在機上接觸人群。”

然而，特威德爾表示，私人飛機公司的客戶也在更改或取消旅行計畫。WingX的數據顯示，中國內地的私人飛機航班數量幾乎沒有任何增長。航空專家表示，這在很大程度上是由於隔離要求和旅行禁令的緣故，只有一小部分私人飛機運營商願意往返中國內地。