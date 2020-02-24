新冠肺炎 豐田表率在華4家工廠全部復工

豐田在中國四川省成都市的乘用車工廠2月24日復工。加上此前已復工的3座工廠，豐田在中國的全部4座工廠均已復工。本田在湖北省武漢市擁有3座工廠，針對復工時間透露，計畫推遲至3月11日以後。有分析認為，豐田的工廠遠離湖北省，同時主要零部件廠商也不在湖北省，因此比較容易復工。

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據日本經濟新聞今天報道說，豐田在中國的4家工廠全部復工。

豐田通過與當地企業合資，在中國擁有4座工廠。成都工廠當初計畫在2月上旬復工，但前後3次推遲。包括春節長假在內，時隔約1個月實現中國全部工廠復工。

已於2月17～18日復工的天津市、吉林省和廣東省的3座工廠2月24日以後仍把產量減為約一半。成都工廠與其他3座工廠相比產量較少，因此以和春節前一樣的產量復工。

在其他車企方面，本田在湖北省武漢市擁有3座工廠，針對復工時間透露，計畫推遲至3月11日以後。有分析認為，豐田的工廠遠離湖北省，同時主要零部件廠商也不在湖北省，因此比較容易復工。

報道引述豐田的社長豐田章男17日提及中國工廠的分階段復工，表示“汽車的周邊產業廣泛，關於各種零部件的情況等，有時工廠不運轉起來就無法得知”。豐田計畫使3座工廠繼續維持低速生產，觀察零部件庫存、物流網和員工的情況。