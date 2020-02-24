武漢封城初漏縫外地人可出走? 稍早道可通令收回稱主要領導未同意

因2019冠狀病毒疾病封城超過一個月的武漢市今天宣布，因特殊疾病治療等原因必須出城的外地滯留人員，可以出城。外地人如何出城，去哪裡，細節尚未知。有消息說，武漢宣布部分放開離漢通道的通告無效，仍將繼續嚴格離漢通導管理。

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據法新社今天報道，結束封城，中國有條件開放非居民離開武漢。 因2019冠狀病毒疾病封城超過一個月的武漢市今天宣布，因特殊疾病治療等原因必須出城的外地滯留人員，可以出城。

該消息說，人口1100萬的武漢市因爆發疫情，自1月23日封城迄今。

武漢官方今天通告，內防擴散，外防輸出，加強進出本市車輛、人員管理有關事項，自公布之日起施行，失效時間另行通告。

據路透社說，稍早武漢宣布部分放開離漢通道的通告無效，將繼續嚴格離漢通導管理



據武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部周一發布通告稱，《關於加強進出武漢市車輛和人員管理的通告》（第17號）系市指揮部下設的交通防控組未經指揮部研究和主要領導同意發布的，現宣布該通告無效。

據武漢官方微信公眾號“武漢發布”刊登疫情防控指揮部通告稱，“對此，我們對相關人員進行了嚴肅的批評處理。”

疫情防控指揮部並強調，武漢將嚴格離漢通導管理，嚴格人員管控，嚴防疫情向外輸出。

今日稍早武漢發布通告加強進出武漢市車輛和人員管理，其中提及，因保障疫情防控、城市運行、生產生活、特殊疾病治療等原因必須出城的人員以及滯留在漢外地人員（出城人員）可以出城，但要堅持錯峰出城、分批實施，適時安全有序原則。

路透社說，而中國國家主席習近平周日指出，目前疫情防控形勢積極向好的態勢正在拓展，但必須清醒看到，當前疫情形勢依然嚴峻複雜，防控正處在最吃勁的關鍵階段，各級政府要繼續毫不放鬆抓緊抓實抓細各項防控工作，不獲全勝決不輕言成功。要毫不放鬆外防輸出，繼續實行嚴格的離漢、離鄂通導管控措施。