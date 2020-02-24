武漢封城開門或高層爭議朝令夕改

武漢疫情防控指揮部今天朝令夕改，上午允許部份人員離境的通告下午就撤銷，引起質疑。中央社說，中共外圍官媒環球時報總編輯胡錫進直指，中國民眾對撤銷通告的解釋除了不太相信，還會覺得不舒服。

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據中央社今天報道說，武漢放鬆封城朝令夕改，胡錫進說不相信且不舒服。武漢疫情防控指揮部今天朝令夕改，上午允許部份人員離境的通告下午就撤銷，引起質疑。中共外圍官媒環球時報總編輯胡錫進直指，中國民眾對撤銷通告的解釋除了不太相信，還會覺得不舒服。

消息說，武漢疫情防控指揮部今天上午發布第17號通告，內容為“因保障疫情防控、城市運行、生產生活、特殊疾病治療等原因必須出城的人員以及滯留在漢外地人員，可以申請出城”。但要堅持“錯峰出城、分批實施，適時安全有序”原則。但到下午，武漢疫情防控指揮部卻突然宣布，指第17號通告，是市指揮部轄下的交通防控組“未經指揮部研究和主要領導同志同意發布的”，因此宣布無效，並對相關人員進行“嚴肅的批評處理”。

該報道說，上述2條內容矛盾的通告，立即引起眾多中國民眾質疑，揣測四起，連一向被視為鷹派立場的胡錫進，也公開質疑這一政策急轉彎。胡錫進透過新浪微博帳號表示，“一個疑問：交通組的膽子這麼大？他們就敢擅自使用疫情防控指揮部的名義發通告？”希望“誰的責任誰來擔”，實事求是最好。當然，如果情況就是這樣，防控指揮部的內部管理可是要大大加強了。胡錫進強調，“重要的是，對武漢防控指揮部新通告中的解釋，公眾除了不太相信，還會覺得有些不舒服”。

據胡錫進說，“其實沒有什麼事情大得不得了，全國還有比這次疫情本身更大的事情嗎”？而且武漢抗災事急，“忙中出點亂子也在所難免。只要坦誠溝通，大多數時候人們是理解的。取信於公眾，這或許最重要”。胡錫進說，自己的疑問可能就是搞錯了，這件事本身很簡單，是自己想複雜了。但問題是“忍不住像老胡這樣想的人太多了，武漢指揮部新通告不足以打消人們的這種疑問”。

