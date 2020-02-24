疫情下人人派錢似成定局惟捍衛政權的警察恐受惠最多

這個星期三香港財政司司長陳茂波將會發表今年新一份的財政預算案，在疫情肆虐百業蕭條、以及親民主或親北京政黨一致的壓力要求下，港府今年學澳門向市民派錢似成定局，但警察的預算是否繼續得以增加膨脹，亦成為各界的焦點。

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陳茂波在網誌上披露，多個政黨要求港府每人派錢一萬元（港幣，下同），成數恐怕不高。但至於是否好像當年曾俊華時代每人派6000元，似乎稍有苗頭。



不過，在去年反送中運動中，精忠報國捍衛林鄭政權的三萬多香港警察部隊的預算，也成為各界關注的重點。



根據親北京的網媒香港01引述政府消息稱，人人派錢一萬恐怕難以做到，因作為政府需守住一個理財大原則，即財政赤字不能超過本地生產總值（GDP）的3%，否則可能影響香港的國際信貸評級。但由於派錢成為難得的“跨黨派共識”，陳茂波全民派錢似乎亦是“事在必行”，開庫在望，問題是究竟派多少？



去年底香港仍未爆發肺炎疫情時，陳茂波雖未公開否定派錢，但多次強調持家要量入為出，暗示派錢不可行。不過，隨着疫情來襲，市民搶購防疫物資的情況不斷上演，民怨急速升溫，連一向“不反對”派錢親共政黨民建聯、經民聯等亦轉舵，改為要求政府全民派錢一萬。



民建聯、工聯會等建制政黨近日再約見陳茂波，要求政府考慮全民派錢一萬，作為“防疫津貼”，據聞有財金官員在會上指，預算案推出的措施要人人受惠，只得一個途徑，言下之意，就是會積極考慮派錢。



陳茂波早在上月初已預告，本年度財赤將不超過GDP的3%，而本港一年的GDP為2萬多億，3%就等於800億元；在國際上，如果赤字介乎2至3%，屬可接受水平。香港01的報導指出，按此說法，若預算案向18歲或以上香港居民派一萬元，涉及650億元，加上原有赤字後勢衝破千億大關，遠遠超出了財赤不超過GDP3%的界線，故此各大政黨“開價”一萬，陳幾可肯定無法滿足。



報導指出，這不代表政府不會全民派錢。若以GDP的3%、800億元財赤為界線，財爺其實仍有約400億元的空間派糖，參考前財政司曾俊華派錢6000元的經驗，按香港現時約650萬名18歲或以上香港市民，人人派錢6000元的話，涉及約390億元，似乎仍是政府可負擔的水平。



至於警察部隊的預算，恐怕爭議性更大。據蘋果日報報導，從去年開始，編製為3.5萬多人的警隊每年消耗逾200億元公帑，當中不少更是多年來不透明的開支，譬如俗稱“線人費（即所謂警方支付告密者的費用）”的酬金及特別服務就過億元。有民主派議員強調會反對有關提供資源保養警隊現有裝備的任何撥款。



過去幾年，港府的總開支有增無減，而自2014年傘運開始，角色日益吃重的警隊亦不例外。2014/15年度編製僅3.3萬多人的警隊，逐年拾級而上，到今個年度已趨近3.6萬人，而預算亦由165億多元漲至目前的206億多元。



此外，警隊開支中不乏透明度不高的撥款，其中一項多年來為民主派詬病的就是“線人費”。保安局曾於04年向立法會提供文件解釋，“線人費”涉及警隊機密行動，包括賞金、購置和維修性質機密的設備或涉及機密行動的支持。而警務處的網頁亦只列出每個年度的“線人費”開支、公開賞金金額，及支付“線人費”的開支。



另一方面，警方亦花費不少公帑用作添置裝備，譬如過去大半年間，港人經常見到的水炮車。14/15年度開始，警方每年用於“特別用途車輛”的費用約為6,500萬元至1.2億元不等，而反觀預算案所列，同期警方進行人群管理事件的次數，則介乎360次至400次之間，而且自17/18年度開始，次數逐年下跌。



蘋果的報導指出，民主派多年來在審議預算案時，都會提出刪除“線人費”的修正案，但由於須經分組表決而被否決。今年民主派會亦再度力阻“線人費”及其他警隊開支，民主黨林卓廷表示，他將反對警方購買任何用於鎮壓市民、專門對付社運人士或示威者的裝備，甚至提供資源保養現有裝備的撥款都反對，而且議會根本無法“監察”的“線人費”等開支也要刪除，“一句話情報搜集就毫無辦法監察，我不排除有些確實用來調查案件，但系究竟如何使用、涉及多少宗案件等等都沒資料”。