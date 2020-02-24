紐時疫情簡報：習近平承認應對存在缺陷

中國國家衛健委最新通報顯示，中國大陸周日共新增確診病例409例，其中湖北398例，包括武漢的348例。北京、上海、天津、黑龍江等多個省市均未報告新冠肺炎新增確診病例。周日，習近平在推進疫情防控和部署經濟發展的會議上向官員們強調，“這是一次危機，也是一次大考。”習近平承認“疫情應對存在明顯缺陷”，要求官員們“吸取教訓”，提高應對突發公共衛生事件的能力。

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據紐約時報今天針對新冠疫情簡報指：習近平承認應對存在缺陷。



據紐約時報說，習近平承認“疫情應對存在明顯缺陷”。



該報道說，周日，習近平在推進疫情防控和部署經濟發展的會議上向官員們強調，“這是一次危機，也是一次大考。”

習近平承認“疫情應對存在明顯缺陷”，要求官員們“吸取教訓”，提高應對突發公共衛生事件的能力，但又表示，“防控工作取得的成果再次顯示了中國共產黨領導和中國特色社會主義的突出優越性”。



報道指，習近平還承認，疫情將產生社會和經濟影響，並承諾採取措施減輕工人和企業的負擔。他呼籲在低風險和中風險地區有序復工復產，在高風險地區繼續集中防控疫情。



紐約時報引據官方媒體新華社說，習近平表示，這次疫情是1949年以來傳播速度最快、感染範圍最廣、防控難度最大的一次重大突發公共衛生事件。習近平稱形勢“嚴峻複雜”，並警告說，防控措施正處於“最吃勁的關鍵階段”。全國約17萬名地方官員遠程參與了會議。