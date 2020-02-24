習近平召集全國最多官員開會 7常委不戴口罩惹議

中國國家主席習近平昨罕見以電話電視會議形式，召開全國縣團級以上官員幹部大會。根據畫面，坐在主席台的習近平及其餘6名中共政治局常委，均未佩戴口罩，但包括政治局委員在內其他出席者都有戴口罩。

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據明報報道說，習召全國官員視像會議談防疫復工 17萬人參加，7常委無戴口罩。

明報說，武漢肺炎疫情仍未見緩解跡象，中國國家主席習近平昨罕見以電話電視會議形式，召開全國縣團級以上官員幹部大會，部署新冠肺炎疫情防控和復工復產，就復工提8點要求，低風險地區將防控策略調整為外防輸入，高風險地區集中精力防控疫情。他強調當前疫情形勢依然嚴峻複雜，要變壓力為動力、善於化危為機，有序恢復生產生活秩序。

該報道說，中央政治局21日召開部署統籌做好疫情防控和經濟社會發展工作，時隔一日後，中央罕見召開面向全國處級以上官員幹部的疫情防控及恢復生產大會，包括習近平、總理李克強等7名常委全部出席。各行政區縣市級，中央和國家機關各部門、各人民團體，解放軍和武警部隊團級以上單位設分會場。共17萬人參加，可以說是有史以來規模最大的一場電視電話會議。



根據畫面，坐在台前的習近平及其餘6名中共政治局常委均未佩戴口罩。但包括政治局委員在內其他出席黨政官員都有佩戴口罩。新華社報道，習近平在會議強調，當前疫情形勢依然嚴峻複雜，防控正處在最緊張關鍵階段，各級黨委和政府要繼續毫不放鬆抓緊抓實抓細各項防控工作。習強調，這次新冠肺炎疫情，是中共建政以來在中國發生的傳播速度最快、感染範圍最廣、防控難度最大的一次重大突發公共衛生事件。