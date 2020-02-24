華爾街日報53個記者去信管理層反對“亞洲病夫”標題

根據紐約時報報導，中國在驅逐華爾街日報3個駐華記者之後，該報有53個記者和編輯去信管理層當局，重新考慮觸怒北京的標題並且道歉。紐時報導指，在中國驅趕3名記者之後，華爾街日報這群記者和編輯上周四致函管理層，批評言論版編輯為一篇文章所訂立的標題。

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在信上簽名的53個記者和編輯批評《中國是亞洲真正的病夫（病人）》這個標題。文章由華爾街日報的一名專欄作家米德（Walter Russell Mead）撰寫，內容指中國的經濟因為冠狀病毒的爆發而將大受打擊。



紐約時報看過這封致給華爾街日報管理層的聯署信，內容要求該報的領導“考慮修正標題，並向我們的讀者、消息來源、同僚以及任何被標題冒犯的人道歉”。



這封聯署信系從華爾街日報中國組主任Jonathan Cheng的電郵信箱寄給道瓊斯行政總裁路易斯（William Lewis）以及該報的發行人湯姆森（Robert Thomson），電郵亦寄給了道瓊斯母公司新聞集團的行政總裁默多克（Rupert Murdoch，又譯梅鐸），信中內容形容上述的標題具有“貶義”。



中國組組長Cheng並沒有在信上簽名，但在另一封信中，他告訴兩名管理層的高幹，認為“適當處理這件事情，對我們日後在中國很重要”。



紐約時報指出，華爾街日報的內部矛盾這次浮上水面，反映了該報採訪的記者，與言論版的編輯們長期之間的緊張關係。報導同時指出，如同其他美國主要的報章一樣，紐約時報和華盛頓郵報，採訪新聞的記者和言論版的部門，都是分別獨立運作。



報導又指，華爾街日報言論版的編輯基葛特（Paul Gigot）負責處理該報的社論以及其他專欄作家的文章，包括上述米德的文章。他同時也是默多克旗下福斯電視台一個節目的主持人。