4000億蝗蟲大軍未到 秋粘蟲"先遣軍"已威脅中國億畝農田

新冠病毒尚未遠去，非洲蝗蟲逼近中國之際，原產地在美洲的生物草地貪夜蛾幼蟲（俗稱：秋粘蟲），正在危害中國的農作物。上周五（2月21日），中國農業農村部印發的文件顯示，截至2月10日，雲南、四川等6省，見蟲面積超過60萬畝，是2019年同期的90倍。

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據自由亞洲今天報道說，蝗蟲未到，中國一億畝農田面臨秋粘蟲威脅。據《每日經濟新聞》等中國多家媒體報道，2月21日，農業農村部印發《2020年全國草地貪夜蛾防控預案》顯示，截至2月10日，雲南、四川等地區見蟲面積超過60萬畝，數量為2019年同期的90倍。預計全國需要防治面積達八千萬至一億畝。

該報道說，中國生物多樣性保護與綠色發展基金會（簡稱：綠髮會）副秘書長王豁，本周一（2月24日）接受自由亞洲電台專訪時說，今年全球的糧食安全受到較大的挑戰，比如非洲、南亞地區受到蝗災，可能影響農作物收成。而中國最近遭遇草地貪夜蛾的挑戰。她說：“玉米、小麥、花生等多種農作物都會面臨挑戰。用中國農業農村部的說法是發生形勢嚴峻，防控任務艱巨。看到去年11月份的數據，當時列舉了11種植物，包括高粱、穀子、甘蔗、花生等，都發現了草地貪夜蛾。”

官方初步統計，草地貪夜蛾在雲南、廣東、海南、廣西、四川、貴州6省（區）113個縣（市、區）查見幼蟲，當前發生面積近50萬畝，累計發生面積約60萬畝，玉米和小麥分別發生58.9萬畝和1.9萬畝，累計防治面積約170萬畝。而據中國官方通報，西南華南今年繁殖區防治面積3500萬至4000萬畝次，江南江淮遷飛過渡區防治面積1500萬至2000萬畝次，黃淮海及北方重點防範區防治面積3000萬至4000萬畝次。而去年草地貪夜蛾首次入侵中國25個省。

據王豁對自由亞洲說，隨着全球氣候變化、生物多樣性喪失等挑戰越來越嚴峻，未來可能還會出現更多這樣的事情。所以，節約糧食不能只是一句簡單的口號，應該站在更高的角度去重新審視。民間機構綠髮會工作組建議，首先要儘快考慮糧食安全立法，以減少糧食浪費。她說：“第二，我們建議要關注生態保護。因為生態系統是有自身穩定的調節機制的。比如我們如果能保護好鳥類，因為鳥兒吃蟲子、是害蟲的天敵，那麼，病蟲害就會少很多；需要的農藥、殺蟲劑也會少很多。所以保護好自然生態，就是在保護我們自己手裡端的飯碗。”在新冠疫情下，王豁呼籲民眾放棄吃“野味”，保護自然。她說：“人類對於自然的破壞，比如濫吃‘野味’帶來的惡果，這次新型冠狀病毒疫情就給我們上了一課。總之，地球是個生命共同體，各方都有責任保護好它。”

據王豁舉例說，進入春天，多種農業害蟲進入活躍期，保護鳥類變得非常重要：“每年春天，我們都忙着做一件事就是去拆鳥網，大量的田間地頭都是密密麻麻的，細細的就像蜘蛛網，鳥兒高速飛翔的時候看不清，紮下去就被纏死，所以今年我們聯繫其他的NGO組織，共同發起了‘電商無野’行動，正在敦促阿里巴巴旗下的淘寶、以及京東等電商，下架那些網眼特別細小的鳥網、非法盜獵的工具。”

報道引述中國植保專家說，草地貪夜蛾可以導致玉米減產20%至70%，甚至絕收。王豁說，一隻普通的麻雀，每年就能吃掉十萬隻害蟲。對於人類的貢獻非常大。她認為，將農業納入生物多樣性的主流，非常重要，需要各個部門協同。發揮生物多樣性作用，保護好鳥類，多使用自然天敵機制來進行生物防控，多措並舉地來減輕草地貪夜蛾等病蟲害。