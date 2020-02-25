世衛專家讚揚中國懂得如何保全人們生命 疾呼世界當馬上備戰

世界衛生組織一位專家2月25日宣布，全世界必須立即準備應對新型冠狀病毒疫情的蔓延，以便在其來臨之際可作出迅速反應，他同時讚揚中國的防疫動員力度與速度。

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世衛組織聯合中國行動負責人布魯斯-阿里伍德結束了為期兩周的中國之行，此行當中他在北京和湖北等地做停留考察。返回日內瓦之後，阿里伍德召開新聞發布會，建議世人“備戰新型冠狀病毒疫情，就好像病毒明天就會來臨一樣”。他解釋道，“如果不這樣做，人們就不會做好準備”。他還呼籲人們“正確利用爭取下來的時間，動員起來，因為這可以拯救生命”。



阿里伍德還讚揚了中國的防疫動員力度。他認為，“中國向世界證明，一個積極的公眾健康政策，尤其是大範圍封鎖的政策，可以遏制疾病的擴散”。阿里伍德指出，“中國懂得如何保全人們的性命，這令人驚訝，中國人的動員力度就好像是他們在和這種病毒作戰”。阿里伍德還指出，中國人對疫情的嚴肅態度，專業性都是“絕對的”。



阿里伍德認為，世界其他地方對於新型冠狀病毒的防疫情況不容樂觀，他表示世界“簡單而言，就沒有做好迎戰的準備”。世衛組織認為，這場源起於中國的病已經在那裡“達到了一個巔峰，大約7萬7千人感染，2600人死亡”，同時把觸手伸向越來越多的國家：超過30個國家淪陷，感染人數約2500人，超過40人死亡，歐洲方面意大利在倫巴底，維尼託大區成為疫區之外，又宣布托斯卡納，西西里和利古里亞大區出現感染病例。對此，阿里伍德呼籲世界“應當立刻展開更大規模的行動，馬上行動”。



