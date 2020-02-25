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中國兌現貿易戰首輪協議 放寬美國牛肉進口限制

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Chinese and U.S. flags are set up for a meeting during a visit by U.S. Secretary of Transportation Elaine Chao at China's Ministry of Transport in Beijing, China April 27, 2018. Picture taken April 27, 2018.
Chinese and U.S. flags are set up for a meeting during a visit by U.S. Secretary of Transportation Elaine Chao at China's Ministry of Transport in Beijing, China April 27, 2018. Picture taken April 27, 2018. 路透社。
作者： 小山

中國海關總署宣布解除30月齡以上的美國牛肉進口禁令。中國在美中首階段貿易協議中，曾承諾擴大採購美國農產品，和放寬進口的牛齡限制。中國在協議中同意取消進口的牛齡限制，並放寬牛隻使用荷爾蒙及原產地規範。

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據中央社今天報道說，兌現首輪貿易協議，中國放寬美牛進口限制。據中國海關總署24日晚間在官網公布，海關總署與農村農業部於19日發布“關於解除進口美國牛肉及牛肉產品月齡限制的公告”。

據公告指，根據風險評估結果和世界動物衛生組織（OIE）“陸生動物衛生法典”的建議標準，自公告發布日起，有條件解除原農業部、原國家出入境檢驗檢疫局2001年第143號公告中，對美國30月齡及以上牛肉及牛肉產品的禁令，允許符合中國相關法律法規和檢驗檢疫要求的相關產品對中國出口。

該公告表示，有關美國輸中國牛肉及牛肉產品檢驗檢疫要求，另行制訂並公布。

報道稱，中國2001至2003年間，曾短暫開放過美國牛肉進口，但隨着2003年美國爆發狂牛症，中國隨即禁止美牛進口。2017年7月，中國再度開放美牛進口，但僅限30月齡以下的剔骨和帶骨牛肉。

美中今年1月簽署的首階段貿易協議中，中國承諾在2020年1月1日至2021年12月31日的兩年間，擴大購買進口美國製成品、農產品、能源產品和服務產品。報道引路透社消息，中國在協議中同意取消進口的牛齡限制，並放寬牛隻使用荷爾蒙及原產地規範。

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