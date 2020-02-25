以色列與傑哈德武裝連續兩天衝突後，加沙地帶恢復平靜

加沙地區在以色列與巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（傑哈德）持續了兩天的衝突後，周二終於恢復平靜。以色列大選在即，本次衝突曾引發當地局勢可能軍事升級的憂慮。

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周二上午，以色列軍方沒有關於來自受到封鎖的巴勒斯坦地區發射火箭彈的消息報告，法新社駐加沙記者也沒有關於以軍進行打擊的消息報道。



周日起，巴勒斯坦傑哈德武裝從加沙地帶向以色列南部地區發射火箭彈，作為對一名傑哈德人員被以軍擊斃的回應。據報道，本月23日，傑哈德下屬武裝派別“聖城旅”的一名成員在加沙地帶被以軍擊斃，另外兩名成員也在敘利亞被以軍打死，對此，巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織做出了軍事回應。據以方披露，周日以來，傑哈德武裝共發射了近80枚火箭彈，其中絕大多數受到以色列導彈防禦系統攔截。



法新社引述當地一些負責人披露的消息報道指出：由加沙地帶通往以色列的埃雷茲（Erez）過境點將開放，以方便外籍人士及需要醫療救助的人士離開。但是，在加沙地帶附近的以色列城市中，仍有約65000名學生連續第二天被困家中。



周一晚間，傑哈德組織宣布宣布結束對以色列做出的“軍事回應”，卻又在隨後的一小時之後，指控以色列繼續轟炸加沙的行動。



以色列軍方戰機和坦克周一在加沙和敘利亞對伊斯蘭聖戰組織目標進行了轟炸。



去年11月，以色列曾對加沙的伊斯蘭聖戰組織展開了為期兩天多時間的閃電行動，造成30多人死亡，其中包括與該武裝毫無關聯的一個巴勒斯坦家庭的九名成員。