國際學者給習近平寫公開信 促把言論自由還給中國人民

國際學者22日發表給習近平的公開信，敦促釋放許志永等其他被抓捕的維權人士，並把言論自由還給中國人民。此公開信是由美國黎安友、林培瑞和法國張倫教授發起的。該公開信仍在開放聯署中，公開信也呼籲像許多他們的同仁已經做的那樣，加入聯署的行列。

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據國際學者給習近平的公開信說，應把言論自由還給中國人民。該公開信全文如下：



中國國家主席習近平先生：



獲悉中國公民活動家、北京大學法學博士許志永先生近期在廣州被警察強行抓捕，我們深感震驚。



就在早先幾天，即2020年2月6日，中國新冠肺炎疫情“吹哨人”之一的武漢醫生李文亮不幸染病殉職。他在去世前，曾因最早發現疫情而小範圍提醒親友預防，即遭中國警察半夜傳喚和訓誡，被勒令封口。言論自由的喪失導致中國預警機制廢棄，令新冠病毒如入無人之境，肆意荼毒生靈，造成極其慘烈的次生災害。此次事件激起中國人民廣泛憤怒，呼籲言論自由已是中國強烈民意。



值此關頭，許志永之被抓捕，於眾所周知的中國言論自由狀況無異雪上加霜。



我們知道，許志永對中國政府包括對您本人，有很多坦率的批評。但我們同時知道，您2012年上任之初即強調要“依憲治國”，而中國憲法第三十五條規定：中華人民共和國公民有言論、出版、集會、結社、遊行、示威的自由。第四十一條規定：中華人民共和國公民對於任何國家機關和國家工作人員，有提出批評和建議的權利。許志永觀點、政見固然不合中國官方標準，但都屬於憲法規定的言論自由和批評建議的範疇，作為政府、作為國家領導人，理應有尊重不同觀點和政見、接受批評哪怕是激烈批評的義務。動用國家強制機器壓制批評、壓制言論自由，有違中國憲法，有損中國政府尊嚴和您本人的尊嚴。



謹此，我們不能不對許志永不幸被抓捕，包括此前“12·26”事件中其同仁丁家喜、戴振亞、張忠順、李英俊被抓捕表示強烈關注，並敦請中國政府及您吸取李文亮事件教訓，立即予以糾正，釋放許志永、丁家喜、戴振亞、張忠順、李英俊等無辜公民，並永遠杜絕此等惡劣事件，把言論自由還給中國人民。