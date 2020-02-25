新冠肺炎世界緊張 世衛組織指宣布為全球性流行病為時過早

世界衛生組織(WHO)表示，新冠病毒疫情仍有可能得到控制。該組織堅稱，現在宣布它為全球性流行病還為時過早，儘管有可能發展到那一步。世衛組織是昨天在該機構與中國聯合組成的專家小組對中國北京，四川，廣東以及武漢新冠肺炎疫情勘察之後作出上述表達。

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據路透社報道說，世衛組織稱新冠疫情仍然可控，宣布為全球性流行病為時過早。據世衛組織總幹事譚德塞指出，“應該給所有國家帶來希望、勇氣和信心的關鍵信息是，這種病毒能夠得到控制，確實有許多國家已經做到了這一點，”WHO總幹事譚德塞在日內瓦舉行的新聞發布會上說，“現在使用‘全球性流行病’一詞與事實不符，但肯定會引起恐慌。”

據譚德塞說，“我們必須把重點放在遏制疫情方面，同時竭盡所能為疫情發展成全球性流行病的可能性做準備。”據譚德塞說，意大利、伊朗和韓國病例突然增加“令人深感擔憂”，但目前各國還沒有看到病毒在全球範圍內不受控制地傳播，也沒有看到大規模重症病例或死亡病例。

上月，世衛組織宣布新冠肺炎疫情構成國際關注的突發公共衛生緊急事件，這是該組織的“最高警戒級別”。世衛組織說，當時中國境外的病例不到100例，人傳人的病例僅8例。

據譚德塞說，“這種病毒可能發展成為全球性流行病嗎？當然有這可能性，”譚德塞說，“我們到這地步了嗎？從我們的評估來看，還沒有。”

據路透社說，在伊朗、意大利和韓國報告新增病例大幅上升後，人們對此次疫情可能發展成全球流行病的擔憂有所加劇。不過，隨着新增感染病例增速放緩，中國放鬆了對包括北京在內的幾個地方的流動限制。

世衛組織突發事件規畫執行主任萊恩(Michael Ryan)說，“再來說說伊朗，有點像中國最初的情況，我們需要非常小心地對待任何最新發現疫情的國家的第一批感染病例，因為我們只能檢測到重症病例，且病死率可能偏高。”

總部在日內瓦的世衛組織2009年宣布H1N1豬流感疫情為全球性流行病，結果疫情並沒有那麼嚴重，這招致一些批評，因為製藥公司紛紛投資相關疫苗和藥物的研發。

該報道說，世衛組織於1月30日宣布去年12月在中國武漢爆發的新型冠狀病毒疫情為國際關注的突發公共衛生緊急事件，一直持續至今，其目的是幫助衛生系統脆弱的國家，特別是非洲國家，加強其疫情防禦。