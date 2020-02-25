新冠肺炎 中國宣布口服疫苗研究出來了

中國天津大學今天25日宣布，該校生命科學學院黃金海教授團隊已經成功研發出新型冠狀病毒“口服疫苗”；該疫苗以食品級安全釀酒酵母為載體，以新型冠狀病毒S蛋白為靶點產生抗體。此外，該團隊還聲稱，黃金海本人已經吞服4倍量口服新冠疫苗樣品，無任何副反應。此前中國已經宣布中成藥醫治新冠肺炎療效超過百分之九十。

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據東森新聞今天報道說，中國實驗室宣布研發出“新冠病毒口服疫苗”，項目教授吞4倍量自證安全性！

該報道引據《津雲》消息，新型冠狀病毒S蛋白（Spike protein，刺突蛋白）可與宿主細胞的病毒受體結合，是決定病毒入侵易感細胞的關鍵蛋白，也是開發預防或治療用新型冠狀病毒疫苗與藥物的關鍵靶點。據該團隊表示，疫情爆發後，黃金海團隊設計制定了穩定表達COVID-19病毒S蛋白保護性抗原RBD-FP域疫苗菌株的研發方案，“該疫苗應用食品級安全酵母作為宿主研製生物防治製劑，通過口服途徑免疫，具有激發局部黏膜免疫、調節機體免疫穩態，使用方便，安全性好、產能迅速等優勢。”

消息稱，目前，團隊已完成了重組菌株構建、篩選，蛋白表達、發酵動力學等核心技術開發內容，並製備了少量膠囊、奶片、顆粒劑口服防治製劑樣品。黃金海稱，該疫苗除表達的病毒外源基因外，表達元件全部為釀酒酵母自身基因片段，不含外源抗性基因；新型冠狀病毒疫苗製劑通過高表達新冠病毒保護性抗原，一方面可作為病毒感染的競爭性治療製劑，也可通過啟動黏膜免疫的疫苗機制，發揮預防性抗感染功能，安全性、免疫方式、成本節約等優勢突出，特別適用於應急性、無常規疫苗的烈性病防控。

該報道說，不過黃金海也指出，疫苗從研製到上市是一個嚴謹而漫長的過程，目前團隊正在積極布置進行動物毒理學、免疫效力、中試生產等評價，希望有資質的企業和單位合作完成疫苗後續評價流程，加速推進疫苗的臨床驗證和推廣使用，助力疫情的防控。