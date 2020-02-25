新冠肺炎 前央視主持人指中國添亂應向全球道歉遭網上圍剿有斥應自殺謝罪

中國湖北武漢新冠肺炎疫情肆意，發展至攬炒全球的地步，有人認為是天災，亦有人覺得是人禍。蘋果日報今天指央視前主持人“阿丘”（邱孟煌）只因說出“中國需要向世界鞠個躬，說聲：對不起，給你們添亂了”，隨即遭中國網民圍攻。名為“提刀花在緬北”形容：“阿丘的言論是很危險的，他在為全球躍躍欲試的排華行為提供道德依據——中國人錯了，中國人該死。而阿丘本人作為中國人，卻不肯率先自殺向全世界謝罪。”

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據蘋果日報今天說，新冠肺炎疫情，“中國需為添亂向全球道歉”，央視前主持言論引網民圍剿斥“反骨”。央視主持人阿丘的言論，遭內地網民圍攻。



據該報道，湖北武漢肺炎疫情肆意，發展至攬炒全球的地步，有人認為是天災，亦有人覺得是人禍。央視前主持人“阿丘”（邱孟煌）只因說出“中國需要向世界鞠個躬，說聲：對不起，給你們添亂了”，隨即內地網民圍攻。有網民狠批他的言論，稱“武漢以封城的形式替全人類扛了，中國替全人類扛了”，並指阿丘為潛在的排華行為提供道德依據——“中國人錯了，中國人該死”。



據該報道稱，阿丘本月20日傍晚在微博留言：“此時，雖然東亞病夫的牌匾早已踢碎了一個多世紀了，但我們可不可以說話語調稍溫和並帶些歉意，不慫也不豪橫地把口罩戴起來，向世界鞠個躬，說聲：對不起，給你們添亂了。”阿丘的留言主要是回應美國《華爾街日報》早前一篇題為“中國是真正的亞洲病夫”的文章，所觸發的一場涉嫌辱華風波。但很多內地網民都不認同阿丘認為中國應向全世界道歉的言論，有網民直斥：“什麼狗屁邏輯！”



報道稱，微博大V“提刀花在緬北”更髮長文，引用世衛組織聯合專家組組長布魯斯.艾爾沃德所言：“世界對付出巨大犧牲的武漢有所虧欠”，又指“病毒是天災，是全人類共同的敵人，誰頭上都落過，只是這一次剛好落到了武漢頭上，而武漢以封城的形式替全人類扛了，中國替全人類扛了。”



“提刀花在緬北”形容：“阿丘的言論是很危險的，他在為全球躍躍欲試的排華行為提供道德依據——中國人錯了，中國人該死。而阿丘本人作為中國人，卻不肯率先自殺向全世界謝罪。”



蘋果日報說，據悉，阿丘已刪除相關微博留言。但網民對他的批評，今日繼續發酵，在微博除充斥對他的惡毒留言外，還有不少是極端的民族主義歪理，“奴才就是奴才，你叫他站起來他還不樂意”、“大褲衩（央視大總部的外號）出來的還真是個個妖魔鬼怪”、“總有人喜歡跪着做‘雙標狗’。武漢，也應該被全世界感恩和銘記”、“西方不放過任何一個機會反華，國內的公知們在亦步亦趨聞雞起舞”。