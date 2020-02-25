新冠肺炎 稱瑞德西韋在中國獲頒3項專利

中國國務院周二（25日）舉行聯防聯控機制記者會，國家知識產權局副局長何志敏指，美國藥物瑞德西韋正在武漢作臨床研究，最快4月27日公布結果。據指，研發瑞德西韋的美國藥廠吉利德公司已在中國申請8項藥物專利，其中3項已獲授權。

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據東網今天報道說，新冠肺炎：瑞德西韋臨床結果4月底公布，藥廠獲批3項專利。瑞德西韋由吉利德藥廠研發。



據國家知識產權局副局長何志敏表示，瑞德西韋主要用於伊波拉病毒及中東呼吸綜合症，在全球任何國家均未獲批上市，現時仍處於臨床階段。他透露，吉利德公司在中國申請的專利中，包括化合物的核心結構、製造方法及用途等。他又指，藥物與群眾的生命健康息息相關，同研發投資巨大、時間長、風險大，特別需要知識產權保護，無論是原研藥還是仿製藥，都需要經過藥監部門的嚴格審批才能上市。



據該報道稱，天津大學生命科學學院黃金海教授團隊宣稱，已成功研發出新型冠狀病毒口服疫苗，以食品級安全釀酒酵母為載體，以新冠病毒S蛋白為靶點產生抗體，並經黃金海本人親身試驗無任何副作用。目前科研團隊正在尋求合作方，盼推動疫苗臨床試驗和使用。消息引起輿論關注，天津大學及後澄清，口服疫苗僅是研製成功，最終效果仍需凡後續動物實驗及人體實驗才能證明；另國家藥品監督管理局負責人亦表示，中國對於疫苗的審批和監管相當嚴格，疫苗獲批後至少需要進行動物實驗和臨床試驗等一系列流程，才有可能上市，意味着短期內沒一款疫苗上市。