桂民海被判10年 就算申請恢復中國籍瑞典稱其依舊是瑞典公民

2月24日，寧波一家法院宣布，瑞典籍前香港銅鑼灣書店股東桂民海因“為境外非法提供情報”而被判入獄10年，但並未透露更多相關情報的細節。25日，瑞典外交部召見了中國駐斯德哥爾摩大使，敦促中國釋放桂民海。

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瑞典外交部發言人約翰-尼迪斯對法新社表示，“瑞典方面得到了桂民海被判刑的相關消息，已經要求中國政府對此進行確認，與此同時瑞典外交部國務秘書找見了中國大使。瑞典重申釋放桂民海的要求，同時要求給予桂民海領事接觸途徑”。



與此同時，瑞典多名左派與右派政黨領袖紛紛發聲，要求驅逐中國外交官。瑞典左派政黨人士斯文內林表示，“中國駐瑞典大使應該被列為不受歡迎的人士之列，瑞士應該對中國表明立場，要求釋放桂民海，給予桂民海醫療幫助和領事支持”。



寧波法院在一份公告中指出，桂民海認罪，服從判決，不會上訴。同時指出，桂民海在2018年曾經要求重新恢復中國國籍，然而中國並不認可雙重國籍。瑞典外交部對此表示，瑞典公民身份如果不經過政府機關檢查與決策，是不能直接取消的，當事人無法直接單方面放棄瑞典國籍。因此“桂民海仍然是瑞典公民”。中國外交部發言人趙立堅則反駁稱中國依法治國，桂民海的權益得到全面保護，但中國只承認桂民海的中國國籍，堅決反對外國干預中國內政，反對外國插手中國司法主權。

