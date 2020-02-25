武漢閉關新政策一周統一派送物資居民恐“未病死先餓死”

從25日開始，武漢進一步實施隔離措施，所有小區居民必須統一團購日常必需品，而且規定一星期團購一次，並且由指定義工隊及社區組織派發，所有外賣送貨員及其他非社區人士不得進內。不少武漢居民接到通告後，均人心惶惶，不少翻牆到推特的網民驚呼恐怕“未病死已餓死”，有人挖苦“供銷社已經回來了”，而公安部副部長孫力軍日前出現在武漢，更使得不少網民憂心忡忡。

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根據網民在推特上載的社區通告，包括武展和後官湖等武漢社區的居民，已經接獲社區居民委員會的通告，內容指由於防疫狙擊戰仍在持續進行，目前疫情防控處於最關鍵時刻，自小區封閉管理以來，小區業主自發通過各種渠道購買生鮮、零食、飲料及生活用品，大家頻繁下樓取快遞及團購物資，大大增加病毒傳播的風險，為了鞏固前端時間疫情防控成果，經社區、自管組及志願者小組（臨——討論，現決定如下：



1、暫時只允許團購解決居民的基本生活需求，只保證米、油、糧、蔬菜、水果、佐料、藥品、母嬰用品等團購，7天團購一次，由社區、志願者小組對接商家與業主，經過消毒後進行分發。期間非生活必需品一律不準進入小區。請大家，自重；



2、嚴謹外賣以及騎手代買的非生活必需品進入小區；



3、前期所有團頭給一天時間收貨緩衝期，於2020年2月24日24:00後不準在小區門口下貨、收貨；



4、建議大家團購儲備物資達15天左右，盡量減少購物聚集機會，盡量減少觸摸採購物品人員，做好物品進室內後的消毒工作，減少接觸病毒的機會。



通告最後呼籲大家不鬆懈，不放縱！你的服從和自律，就是阻離賓度的銅牆鐵壁，不要貪一時的口舌之欲，簡樸生活，阻斷傳染源，大好疫情防控的人民戰爭。



上述通告一出，武漢居民很多都人心惶惶，深恐斷糧斷炊。長江日報為此還特別刊登整版所謂“闢謠”啟事。該啟事聲稱，網上流傳所謂“2月25號—3月10號，所有居民全部關死！所有的商店全部關門！如果，效果好！再鞏固15天，爭取3月25日左右解禁.......”啟事聲稱，經長江日報記者向武漢市新官肺炎疫情防控指揮部核實，此消息為謠言。



有網民直斥長江日報的闢謠本身就是謠言，因為小區確實要一星期團購一次，而且完全要依靠志願者等派送物資，等同坐牢無疑。有網民更指這是“供銷社回來了”，“供銷社重返城市，以武漢為實驗”。



所謂的供銷社，誕生於計畫經濟時代，歷史可以追溯到1950年7月成立的中華全國合作社聯合總社，1954年7月更為現名。



據環球網描述，供銷社在計畫經濟時代，是每個村鎮必不可缺的場所，無論是柴米油鹽、還是農機化肥，村民們都要到供銷社採購。換言之，供銷合作社是那個時代農村地區的國營百貨超市。



時至80年代後期，中國已開啟改革開放，計畫經濟也開始向社會主義市場經濟過渡。在這樣的衝擊下，供銷社則變得日漸衰敗，甚至人們還給供銷社編過順口溜：“院子大、房子破，一看就是供銷社”。



到了90年代，在農村中小賣部盛行，不少農村供銷社早已破敗不堪甚至資不抵債而關門。但是很多農民，特別是一些上了歲數的老人家會習慣性地把去商店買東西，說成“上供銷社去”。

