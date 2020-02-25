練乙錚紐時撰文：中國病毒叢生因槍打出頭鳥和野味進補文化

前港府顧問組織中央政策組組員、前香港信報總編輯練乙錚在紐約時報撰文指出，無論武漢爆發的病毒正式的名字是世衛組織的COVID-19，還是中國武漢病毒，流行性疾病是與社會和政治有關的，就好像饑荒通常跟人為有關的，儘管有時自然的澇旱也是因素。練在文章進一步指出，有關目前爆發的病毒，中國有兩種文化特徵，或許可以解釋為什麼附上一種哺乳動物的單一病毒，可以膨脹成為全球的健康危機。

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練強調，這兩個文化特徵儘管並非中國特有，但亦屬於典型的中國例子。第一個，就是中國源遠流長的懲罰通風報信者的文化。



武漢有一個醫生因為1月初在社交網頁發出警告有可能爆發病毒疫情，而與其他幾個人被武漢公安訓斥和警戒，不得再擴散謠言。他不久之後因為感染COVID-19而死亡。



練文指出，不約而同，2002年底當中國南方開始爆發沙士（非典）冠狀病毒之後，中國當局試圖掩飾疫情長達一個多月，而第一個吹哨的軍醫（蔣彥永）則被軍事禁錮45天。



他的文章又指出，2008年嬰孩配方奶粉爆發被非法添加三聚氰胺醜聞（6個嬰孩死亡、5.4萬個嬰孩需要治療），四年之後，第一個吹哨人在一個離奇的情況下被人用刀刺死。



練說，早從公元前六世紀孔子時代，處罰壞消息傳播者已經是常態。中國的詩經有雲：明哲保身。孔子最鍾愛的學生子路，就因為不懂得明哲保身，不但被殺，而且還被碎屍萬段（據稱孔子此後不敢吃碎肉）。



到了第三世紀，這句明言還添加了不少文采，哲學家李康說過：“木秀於林，風必催之”。這句話後來輾轉成為今天人所共識的“槍打出頭鳥”。



坦白說，中國的領導人有時也會誠懇地希望他的子民能夠講真話，但只不過在某個時段如此。例如毛澤東1956至1957年間在大鳴大放時期，呼籲知識分子實話實說。但幾個月後一場反右運動，很多實話實說的人都被關進牢里，或被下放，個人前途和家人盡毀一旦。



練說，中國2000年來，懲罰講實話的人，已經是統治階層的常態，是維穩的手段，並非共產黨新中國的發明，但毋庸置疑，中共已將做法臻美。今天，將壞消息傳播者封嘴，只會幫助致命的病毒擴散。



第二個文化特徵，就是中國傳統的概念，有些食物蘊藏的超能量鼓勵了一些危險的習慣，尤其是中國人所謂“進補”的習慣。就算沒有進補習慣的中國人，也有不少人深信這個概念。



中國人有句話：食療勝於藥療，身體虛弱是因為氣血不夠，這裡說的氣血是一種非科學的描述，非生物學或物理學的說法。練說，對男人而言，進補就是要增加精力，尤其是性能力方面，對女性而言，重點就是補血，從而保持容貌青春。野生的植物或動物據說含有這種療效，尤其在冬天，更是進補的日子（這是否可以解釋沙士和目前的病毒都在冬天爆發？）。



對進補深信不疑的人更進一步相信“以形補形”的說法，因此練說他在華南有些餐廳看到牛和馬的睾丸，專門為男士而設。有些人則認為吃蝙蝠的糞便（又名夜明砂）可以增強視力，從活熊採取的膽汁可以治療黃疸，虎骨可以壯陽。此外，被指是沙士元兇的果子狸，據稱與蛇肉一起炖食，可以治療失眠。沒錢的人則吃狗肉。



進食野生動物作為食療，其實在中國已歷史悠久，2000年前的《黃帝內經》已有記載，到今天仍然被很多注重健康的中國人奉為圭臬。

