華爾街日報案 美國擬也驅逐中國記者

華爾街日報本月3日刊登由美國智庫“哈德森研究所”研究員米德撰寫的一篇名為”中國是亞洲真正的病夫”文章，引發中國政府的不滿，批評是種族歧視，並下令驅逐該報3名記者。美國官方消息說，美國正在研擬同等方式反制，驅逐中國記者。美國之音引述知情的美國官員表示，不論採取什麼決定，美國政府決心要解決美中雙方對待新聞界的嚴重不平衡問題。

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據美國之音報道說，中國驅逐3名美國記者，美方考慮相同方式反制。

報道引述彭博新聞社消息，多名美國政府官員透露，白宮副國家安全顧問博明(Matt Pottinger)24日主持一項會議，討論北京驅逐3名華爾街日報記者的應對方案，博明曾經是華爾街日報駐北京的記者。

華爾街日報本月3日刊登由美國智庫“哈德森研究所”研究員米德撰寫的一篇名為”中國是亞洲真正的病夫”文章，引發中國政府的不滿，批評是種族歧視，並下令驅逐該報3名記者。

據彭博新聞社還指出，針對是否應該對北京採取嚴厲應對措施，與會官員進行了激烈辯論，有人主張命令數十名、甚至數百名中國記者離開美國，但是也有人認為此舉違反法律，也不符合美國新聞自由的價值觀。知情的美國官員表示，不論採取什麼決定，美國政府決心要解決美中雙方對待新聞界的嚴重不平衡問題。

該報道說，一些政府官員認為，幾乎完全由中國政府控制的媒體在美國就有超過500名的記者，已經達到美國無法掌握的程度。但另一方面，中國政府目前只允許大約75名的美國記者在當地工作，同時認為如果美國媒體出現“不公平”的報道，就常常以驅逐或拒發籤證等手段來加以懲罰。