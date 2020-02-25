香港銅鑼灣書店 指桂民海最慘

前香港銅鑼灣書店瑞典籍股東桂民海被中國當局以“為境外非法提供情報”罪名重判10年，是當事人中獲罪最重者。事件至今逾4年，除林榮基落腳台灣繼續發聲，其他人均已噤聲。

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據中央社今天報道說，桂民海被複籍遭判10年，銅鑼灣書店5人中最慘。前香港銅鑼灣書店瑞典籍股東桂民海被中國當局以“為境外非法提供情報”罪名重判10年，是當事人中獲罪最重者。



據中央社說，值得注意的是，浙江省寧波市中級人民法院官網24日的公告宣稱，桂民海於2018年“經其本人申請依法恢復中國國籍”。此事引起海外中國異議人士關注，擔憂外國籍不再能保護他們，未來如遭親中政權拘捕、遣送回中國，恐將面臨同樣命運。



銅鑼灣書店是一家以出版中國大陸政治禁書聞名的香港獨立書店。事件始於書店股東呂波2015年10月14日最後一次使用書店電腦，之後傳出在呂妻位於深圳的寓所被帶走。隨後，桂民海在同年10月17日於泰國巴達雅的公寓被一名男子帶走，之後雖然曾3度致電公寓大廈物業管理處報平安，但並未透露所在地。他最後一次與物業管理處聯絡是在2015年11月10日。書店店長林榮基、業務經理張志平當月也在廣東失蹤。



同事接連失蹤後，書店經營者李波曾為此匿名受訪。他坦言，政治書題材愈敏感愈暢銷，但自己近年已“不敢返回大陸”，只要不回中國就不會“被失蹤”。儘管如此，李波仍於2015年12月30日與客人在倉庫取書後失蹤。



該報道說，由於桂民海、李波2人具有外國公民身分，且在泰國、香港失蹤，各界為此質疑陸方跨境執法、香港“一國兩制”不復存在等。



5人被帶走後，桂民海首先在2016年1月的中國中央電視台訪問中，公開承認2003年12月在寧波酒駕撞死一名女大學生後逃逸。其他4名當事人則在歷經“電視認罪”指證桂民海涉嫌“非法經營書店”後陸續獲釋返港，且不約而同地要求香港警方銷案，以及不需要港府協助。



中國大陸中央電視台105年7月6日晚間播放香港銅鑼灣書店店長林榮基的認罪畫面。畫面中，林榮基承認在中國大陸販售“禁書”並說明販售過程。



值得一提的是，李波當時接受鳳凰衛視訪問時曾表態願意放棄英國居留權，與這次桂民海“申請恢復中國籍”有相似之處。



據該報道稱，時間過去一年多後，瑞典外交部在2017年10月24日證實，接獲中國當局通知桂民海獲釋消息。之後，桂民海一度與持有德國護照的華裔妻子珍妮佛（Jennifer）暫時租住在浙江省寧波市一處公寓，並計畫申請瑞典護照，希望返回主要居住地德國。



但消息傳出不到3個月，陸方執法人員於2018年1月20日在寧波開往北京的火車上，當著2名陪同的瑞典外交官面前，再次帶走桂民海。據紐約時報報導，中國官員告訴瑞典外交官，桂民海有非法會見瑞典外交官及透露秘密資訊的嫌疑。



報道稱，二度被捕後，桂民海於2018年2月9日被安排受訪時稱自己是“瑞典的棋子”，表示不希望瑞典政府再繼續炒作他的問題，否則考慮放棄瑞典國籍，他只想在中國等待結案並住在中國。



據寧波中院官網昨天公告表示，浙江省寧波市人民檢察院已於今年1月向寧波中院提起公訴，指控桂民海犯“為境外非法提供情報罪”。公告並宣稱，法院經依法開庭審理，於2020年2月24日公開宣判，認定桂民海觸犯“為境外非法提供情報罪”，判處有期徒刑10年，剝奪政治權利5年。桂民海表示認罪服判不上訴。



據中央社說，銅鑼灣書店事件發生至今超過4年，5名當事人中，以桂民海的狀況最為嚴重。除了林榮基之外，其餘4人則沉默不再多言。



林榮基2016年6月返回香港2天後隨即召開記者會，說明被限制人身自由過程，以及如何“被認罪”等。在林榮基召開記者會後，其他返回香港的3名當事人隨即透過臉書（Facebook）或在受訪時駁斥林榮基，質疑林榮基背後“有人操縱”。這3名當事人之後便不再對外發言。香港銅鑼灣書店也歇業至今。



香港政府去年初修訂“逃犯條例”，仍遭陸方通緝的林榮基擔憂，一旦修訂方案落實，可能會被引渡到中國大陸受審。因此，他於2019年4月25日搭機來台，計畫在台求職、定居，並重建銅鑼灣書店。



這項書店重啟計畫在去年11月募得近新台幣600萬元，並尋址台北市中山區，預計近期將開幕。



據中央社報道說，前香港銅鑼灣書店瑞典籍股東桂民海被中國當局判刑10年，並顯示被恢復中國籍。同為事件當事人的林榮基今天表示，感到非常悲哀，但自己在海外，還能繼續發聲，此事就不會結束。



林榮基也提到，他的來台簽證已兩度延期，將在4月23日到期，屆時若無法拿到書店商業登記證，恐怕得被迫離境。希望台灣政府能儘快批准，讓他繼續留下來完成銅鑼灣書店重啟計畫。



浙江省寧波市中級人民法院官網24日公告宣稱，桂民海（又名桂敏海）因“為境外非法提供情報罪”，被判刑10年。公告還聲稱，他於2018年“經其本人申請依法恢復中國國籍”。前香港銅鑼灣書店店長林榮基25日下午接受中央社記者電話採訪時表示，今早得知這項消息非常難過。“他（桂民海）先被關了快兩年，放出來之後，沒多久又被捕。他能有什麼情報可以提供給外國？”



據林榮基強調，自己離開香港，就是為了能繼續發聲。銅鑼灣書店事件不會因為桂民海獲刑而結束，“絕對沒完沒了，不可能解決”。