台灣暫停籌備五月總統就職活動大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香照辦

台灣總統蔡英文今天透過臉書宣布，為了全力投入防疫工作，五月總統就職活動的籌辦工作暫時停止；而且，未來只要疫情仍有疑慮，520就職典禮將不會舉辦大型群眾活動。蔡英文並說，一切配合中央流行疫情指揮中心的專業意見辦理。

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蔡英文並意有所指地說，她要謝謝慈濟、佛光山、法鼓山，以及全國各地媽祖、保生大帝等信仰的團體，因為擔心信眾聚集造成防疫風險，陸續宣布暫停或延後大型活動，或改以在線法會等方式取代。但她沒有提到3月19日即將舉行的大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動。



目前最讓台灣各界提心弔膽的就是這項活動。鎮瀾宮媽祖遶境進香已有百年歷史，現在發展成台灣民間信仰中最廣受歡迎的活動之一，並被列為中華民國無形文化資產民俗類重要民俗。鎮瀾宮媽祖更曾前往福建湄洲媽祖祖廟謁祖進香，盛況空前，是連結兩岸的重大民俗文化活動。



但活動規模太大，今年預定從3月19日起駕，萬民隨轎護持，進香隊伍將橫跨台中、彰化、雲林、嘉義各縣市，路程全長340公里，為期九天八夜。但政治人物不敢得罪大型民俗活動，主管宗教的台灣內政部部長徐國勇只說，為避免群聚感染風險，大型宗教活動應立即有延期的備案。



行政院長蘇貞昌則說，如果白天人擠人，晚上睡通鋪，吃喝都在一起，對於防疫和健康是否好？他已要求內政部長與主辦單位多溝通。



即使如此，鎮瀾宮董事長顏清標今天表示，全國「三月瘋媽祖」會不會變成防疫破口，衛生福利部要做出專業判斷，讓所有宮廟有所遵從，不能任由網絡帶風向做不理性的謾罵，傷害大家的情感。



他說，在政府沒有做出決定前，廟方仍如期籌辦，配合防疫措施，今年首次取消千桌起駕宴、媽祖之光晚會，及在新港奉天宮的祝壽大典，以避免人群密集接觸，節省下來的經費率先捐贈新台幣3000萬元給疫情中心，提供政府做防疫使用，並在沿途加設防檢站，進行防疫管理。



台大醫院小兒部主任黃立民說，意大利、南韓等經驗都明確告訴台灣：「停辦是最好的選擇」，只要出現一名超級傳播者，活動後就可能爆發大規模小區感染。他說，病毒有潛伏期，遶境過程中可能不會發生什麼事，但活動結束後十四天，才是防疫大挑戰，沒必要在這個時間點，增加任何一個「不利防疫的因素」。不過也有醫師認為，英 盡量避免教堂集會、佛堂法會等室內聚集活動，但遶境屬於戶外活動，風險較小。