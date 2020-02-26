新冠肺炎中共常委再開會 習近平帶頭捐款

中共高層今天針對新冠肺炎疫情召開政治局常委會議，總書記習近平等7名政治局常委“響應黨中央對廣大黨員的號召”，為支持疫情防控工作捐款。新華社消息中沒有提及習近平等7常委的捐款金額。政治局常委會會議首提防止外部傳染源輸入。

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據中央社今天報道說，習近平等7名政治局常委首度為防疫捐款。報道引述中國官方新華社消息，中共今天針對武漢肺炎疫情召開政治局常委會議，總書記習近平等7名政治局常委“響應黨中央對廣大黨員的號召”，為支持疫情防控工作捐款。但報導並未提到這7人的捐款金額。

據習近平並在會中說，當前中國疫情防控形勢“積極向好的態勢正在拓展，經濟社會發展加快恢復”。但同時湖北省和武漢市疫情形勢依然複雜嚴峻，其他有關地區疫情“反彈風險不可忽視”。根據官方報道，今天的政治局常務委員會議是分析新冠肺炎疫情形勢，並研究近期防控重點工作，由習近平主持，李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正等7名常委全數出席。這也是武漢肺炎疫情爆發以來，中共政治局常委首度公開捐款。

官方消息稱，習近平仍強調，越是在這個時候，越要“加強正確引導”，推動各方面確實把思想和行動統一到黨中央決策部署上來，加強疫情防控“這根弦不能松，經濟社會發展各項工作要抓緊”。習近平說，各級黨委、政府要統籌推進防疫和經濟社會發展，準確分析把握兩者發展形勢，緊緊抓住主要矛盾和矛盾的主要方面，確保打贏疫情防控人民戰爭、總體戰、阻擊戰，努力實現“決勝全面建成小康社會、決戰脫貧攻堅”目標任務。

報導指出，會議提到，要加強北京等重點省區防控工作，堅決阻斷各種可能的傳染源。並要強化養老、救助、兒童福利、精神衛生醫療等機構的防疫措施，實施更嚴格管理，防止外部傳染源輸入。