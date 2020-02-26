新冠肺炎 中國多方解剖患者遺體 稱獲重大發現

據中國官方媒體報道說，中國武漢市華中科技大學（華中科大）近日完成9例新冠肺炎死者遺體的病理解剖發現，新冠肺炎不僅損害了肺部，還損及免疫系統和其他器官。除華中科大團隊外，中國病理學專家卞修武院士和上海瑞金醫院團隊，也經已完成2例新冠肺炎患者遺體解剖。鍾南山籲儘快告知一線醫生結果。

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據光華網今天報道說，新冠肺炎患者遺體解剖獲重大發現，病毒或致免疫系統也受損。



消息說，武漢市華中科技大學（華中科大）近日完成9例新冠肺炎死者遺體的病理解剖發現，新冠肺炎不僅損害了肺部，還損及免疫系統和其他器官。據中國媒體報道，由該校法醫學院病理科教授劉良及華中科大附屬同濟醫院病理科教授王國平率領的20多人團隊，從上周日（16日）起一連9日對由患者家屬捐出的遺體進行解剖研究。

據劉良表示，解剖目的是找出新冠病毒會傷害病人的什麼地方，即靶向器官，以及弄清病毒是通過什麼機制讓肺部受損，從而採取針對性保護措施。劉良稱，“有患者肺部切面出現黏液性分泌物，顯肺泡功能可能受損，然後氣道被黏液堵住，致臨床上出現缺氧低氧狀態；要改善病人的缺氧狀態，便需要把氣道打通，對黏液進行稀釋、溶解，否則單純給氣給氧，效果可能適得其反。”

至於有學者提出新冠肺炎重症患者可能出現心肌炎（或稱章魚壺心肌症），劉良稱臨床和病理上均未發現。他又指，從科研角度來說，病例愈多愈好。

報道引據王國平則指，透過遺體解剖進行病理學變化和臨床變化對比研究，有助揭示發病機制，分析死亡原因，提高臨床救治效果和防控效果。他指出，目前看來新冠肺炎和SARS引起的肺炎在病理學上有類似性，都是病毒性肺炎，但也有不同的地方，具體分別會慢慢揭示出來。

據知，除華中科大團隊外，中國病理學專家卞修武院士和上海瑞金醫院團隊，也經已完成2例新冠肺炎患者遺體解剖。