新冠肺炎 中國官方研究將人傳人推早至去年11月

中國一組科研人員發現，武漢華南海鮮市場並非2019冠狀病毒疾病的發源地，研究結果也暗示了病毒可能早在去年11月下旬就已經開始有人際傳播。

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據聯合早報今天報道說，研究指華南市場非冠病發源地，人際傳播或始於11月。

該報道稱，中國科學院西雙版納熱帶植物園本月20日在官網發布消息說，來自該園、華南農業大學與北京腦科中心的科研人員，從全球共享禽流感數據倡議組織旗下的EpiFlu數據庫收集了截至本月12日的93個病毒樣本基因組數據進行研究後，得出上述結論。科研人員根據這93個樣本包含的58種單倍體基因型展開研究後發現，華南海鮮市場的冠狀病毒是從其他地方傳入，在市場內發生快速傳播蔓延到市場外。他們根據病患發病時間記錄和種群擴張時間進行推斷，華南海鮮市場不是病毒發源地。

報道說，此外，其中兩個單倍型H13和H38的病毒樣品溯源發現分別是廣東首例、來自深圳的病患，以及美國首例、來自華盛頓州的病患，而兩名患者的旅行記錄表明，他們應該都是在2019年12月底至2020年1月初在武漢探親期間被感染的。單倍型演化關係也顯示，單倍型H13和H38通過一個中間載體，與一種蝙蝠冠狀病毒關聯，而這個中間載體可能是一個祖先單倍型、來自中間宿主，或又稱“零號病人”的初始病例。



科研人員還發現，病毒在2­月12日之前發生過兩次明顯的種群擴張。根據病毒基因組數據推算，第一次發生時間是12月8­日，而該結果暗示病毒可能在12月初，甚至11月下旬即已經開始有人際傳播，隨後在華南海鮮市場加快了人際傳播。第二次則發生在1月6日，並可能與元旦假期有關聯。

該報道稱，科研人員也推斷，廣東病患的病毒可能有三個來源，重慶和台灣的病毒有兩個來源，澳大利亞、法國、日本和美國的患者感染源至少有兩個。此外，屬於超級傳播者單倍型的H56也是澳大利亞、法國和美國，以及台灣患者的傳染源。研究還表明，冠病病毒基因組沒有發生重組事件。