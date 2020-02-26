新冠肺炎 官方報疫情繼續大幅降

根據中國國家衛生健康委員會今天公告，25日全國報告新增確診病例406例，新增死亡病例52例（湖北52例），新增疑似病例439例。其中湖北以外地區新增病例5例再刷新1月20日以來新低。

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據路透社報道說，2月25日中國大陸新增新冠肺炎確診406例，湖北以外5例連刷新1月20日來新低。據中國國家衛生健康委員會周三公告，25日31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例406例，新增死亡病例52例（湖北52例），新增疑似病例439例。其中湖北以外地區新增病例5例再刷新1月20日以來新低。

公告還顯示，當日新增治癒出院病例2,422例，解除醫學觀察的密切接觸者14,573人，重症病例減少374例。

報道稱，截至2月25日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例45,604例（其中重症病例8,752例），累計治癒出院病例29,745例，累計死亡病例2,715例，累計報告確診病例78,064例，現有疑似病例2,491例。

累計追蹤到密切接觸者647,406人，尚在醫學觀察的密切接觸者79,108人。

湖北新增確診病例401例（武漢370例），新增治癒出院病例2,058例（武漢1,456例），新增死亡病例52例（武漢42例），現有確診病例41,660例（武漢33,563例），其中重症病例8,326例（武漢7,355例）。

湖北累計治癒出院病例20,912例（武漢11,793例），累計死亡病例2,615例（武漢2,085例），累計確診病例65,187例（武漢47,441例）。新增疑似病例311例（武漢242例），現有疑似病例2,067例（武漢1447例）。

路透社說，中共中央政治局上個星期五召開會議，並稱目前國內新冠肺炎疫情蔓延勢頭得到初步遏制，防控工作取得階段性成效；但也要清醒看到，全國疫情發展拐點尚未到來，湖北和武漢防控形勢依然嚴峻複雜。