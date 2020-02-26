林鄭政府決定每人派錢一萬企圖挽救個位數支持率

香港民意研究所25日發表民調顯示，特首林鄭月娥的最新評分為18.2分，較月初跌了2分，其支持率更首度跌至個位數的9%，全部民望數字再創其上任以來最差紀錄。在此情況下，財政司司長陳茂波26日宣布新一年度度財政預算案時，決定向每一位年滿18歲的香港永久居民派發一萬元（港幣、下同）。然而在宣布派錢政策之前，林鄭月娥到草根階層的深水埗區視察民情時，根據蘋果日報報導，有街坊用粗口“問候”林鄭，反映對林鄭抗疫政策的極端不滿。

廣告 繼續瀏覽後續

香港民意研究所名譽總監鍾劍華認為，就算全民派錢，港人也不會對政府的觀感有所改變，“難道會因此原諒政府，原諒警察？”同時是理工大學政策研究中心主任的鐘劍華表示，人人希望政府派錢是因為“錢放在我們那裡總比放在政府那邊要好”。



陳茂波26日在立法會表示，政府會向18歲或以上的香港永久性居民發放1萬元，預計措施可惠及約700萬人，涉及約710億元開支。政府會在立法會撥款後，儘快公布計畫的細節。



陳指香港的經濟因過去多月的社會事件及新型冠狀病毒疫情受到沉重打擊。 面對經濟下行，預期來年政府收入會減少，政府必須審慎理財，確保財政穩健。但他相信在經濟不景氣和社會氣氛沉重的時候，即使面對財赤，政府也應多做一點。



他解釋派錢一方面鼓勵及帶動本地消費，另一方面紓緩市民的經濟壓力，強調雖這項現金髮放計畫涉及大額公帑，但由於是針對目前特殊情況而推行的特殊措施，不會對財政造成長遠負擔。他認為在經濟下行而財政儲備仍然充裕的時候，可以在公共開支方面加大力度，刺激經濟，與市民共渡時艱。



林鄭政府經過去年接近八個月的反修例社會運動之後，今年年初又不巧碰上武漢新病毒的傳入，導致百業蕭條，美國有線新聞CNN形容這是對林鄭政府的一場“完美風暴”。香港民意研究所最新民調顯示，林鄭月娥最新評分為18.2分，較月初跌2分。對林鄭出任特首的支持率僅得9%，首度跌至單位數，反對率則升至83%，合計支持率凈值為負74%，再創新低。



民調同時發現，市民對現時經濟、民生及政治狀況的滿意凈值分別為負64、負69 及負83個百分點，對現時經濟狀況的滿意凈值創2003年以來新低，而對現時民生狀況的滿意凈值則創1992年有紀錄以來新低，對兩者的評價均較上個月大幅轉差。



林鄭月娥25日到深水埗，參與香港社區組織協會的派口罩工作，到深水埗向草根階層的長者派發口罩。她在探訪住戶期間，表示政府會儘力增加房屋供應，改善基層的住屋情況，亦向長者介紹政府近日推出的各項支援措施，同場有運輸及房屋局局長陳帆。



據網媒立場新聞報導，有目擊市民指，林鄭離開時多名市民向她高呼訴求，包括呼籲業主減租，以及叫她不要戴口罩。香港01報道引述目擊市民指，林鄭離開時多名市民向她高呼訴求，包括呼籲業主減租，及要求她不要戴口罩，諷刺她在記者會上曾要求官員“戴咗都要除落嚟”。蘋果日報報道，有市民以粗口辱罵林鄭。