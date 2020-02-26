武漢封城解禁令3小時果真有千人出逃至長沙?

武漢本星期初發生朝令午改封城解禁繼而又嚴封事件。日前有網民在社交網絡群組傳播“2月24日湖北解封3小時，有1735人進入長沙”等信息，長沙官方26日對外闢謠，但用詞含糊，引髮網民質疑。中國官方沒有就武漢數小時解封當地人是否成功出城，他們人數多少，去到哪裡等敏感問題作出回應。

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據星島日報今天報道說，網傳武漢臨時解封3小時逾千人逃至長沙，官方含糊闢謠遭質疑。



消息說，武漢封城1個月後，周一（24日）中午宣布外地人等符合條件者可出城，即日起生效，但到了下午突然再度發公告指出該通告為未經同意所發出，因此“無效”。日前有網民在社交網絡群組傳播“2月24日湖北解封3小時，有1735人進入長沙”等信息，長沙官方26日對外闢謠，但用詞含糊，引髮網民質疑。

據該報道稱，長沙市委網信辦25日對外回復，指網傳不實！通報表示，疫情發生以來，長沙市堅持聯防聯控措施，開展全面摸排、實施有序管理，特別是對武漢等疫源地來長沙人員予以重點關注，對離開疫源地間隔時間不足14天的採取隔離醫學觀察措施，並開展核酸檢測篩查。目前，長沙市已連續多天確診病例零新增，疫情防控形勢總體平穩。但需要特別注意的是，當前防控風險依然存在，建議市民朋友繼續做好個人防護，不聚會，不聚餐，戴口罩。

不過，內地網民對闢謠提出質疑，“這個闢謠有點含糊，闢謠既要指出不實之處，更要澄清事實真相。1735數字不準確？是有還是沒有，有的話到底多少人？解封3小時。有還是沒有？有的話是幾小時？進入長沙，是有還是沒有？若沒有，去哪了？”