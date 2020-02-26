武漢疫情 官方推舉零號病人 再說與魚市野味市場無關

東森新聞今天報道，隨着中國乃至全球新冠肺炎確診病例增加，眾人現正尋找“零號病人”到底是誰。對此，武漢市新冠肺炎防控指揮部醫療救治組今天公開回復，“據查詢資訊系統，我市登記報告最早的新冠肺炎患者為陳某，發病時間為2019年12月8日，經醫院救治後痊癒出院。”通報還公布，該名患者居住在武昌某社區，否認去過華南海鮮市場。自由時報也稱，武漢市官方回應指出，12月8日首例發病的患者否認去過華南海鮮市場。

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據自由時報今天報道說，武漢疫情武漢官方指：“1號病人”否認去過華南海鮮市場。新冠肺炎疫情持續蔓延，病毒源頭依然霧裡看花，北京青年報今（26）日在微博提問“1號病人”的病情，以及是否有華南海鮮市場接觸史；對此，武漢市官方回應指出，12月8日首例發病的患者否認去過華南海鮮市場。



該報道綜合媒體消息，從武漢肺炎爆發至今，武漢市最早通報的病患於12月8日發病，中國官方與專家也堅稱疫源地為“華南海鮮市場”，並將病毒歸咎於吃“野味”陋習；然而，武漢市防控指揮部醫療救治組今日回應，“我市登記報告最早患者為陳某，發病時間為2019年12月8日，經醫院救治後痊癒出院，患者居住在武昌某小區，否認去過華南海鮮市場”。



該報道稱，根據英國《BBC》報導，武漢金銀潭醫院團隊上月24日在《柳葉刀》（Lancet）發表論文，作者之一的吳文娟醫師就指出，首位確診發病的日期是12月1日，病患是一名患有阿茲海默症的七旬男子，為目前所知最早確診的“0號病人”，該病例與華南海鮮市場沒有關聯。

根據東森新聞今天報道說，武漢“0號病人”曝光…去年12月8日發病！現況、接觸史全解密。



隨着中國乃至全球新冠肺炎確診病例增加，眾人現正尋找“零號病人”到底是誰。對此，武漢市新冠肺炎防控指揮部醫療救治組28日公開回復，“據查詢資訊系統，我市登記報告最早的新冠肺炎患者為陳某，發病時間為2019年12月8日，經醫院救治後痊癒出院。”



通報還公布，該名患者居住在武昌某社區，否認去過華南海鮮市場。



報道說，據悉零號病人也稱為“索引病例”（index case），是個醫學術語，意指疫情擴散時被病毒或細菌性疾病感染的第一人。找出這些人是誰，可以幫助回答疫情如何開始、何時以及為什麼開始的關鍵問題，也可以協助避免現在以及將來有更多的人被感染。



不過，此前中國金銀潭醫院重症病房（ICU）主任、醫師吳文娟，曾參與救治首例新冠肺炎的醫師，17日首次在外媒前曝光病源訊息，他對BBC透露，一名70多歲的病患最早在2019年12月1日就發病。目前官方還沒定論新冠病毒源自何處，業界公認的觀點，最有可能來自蝙蝠，是根據新冠病毒基因結構與SARS冠狀病毒80%的相似性所得出的推論，但事實上，真正的天然宿主是誰並無定論。