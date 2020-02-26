法院因疫情停擺一月大律師鬧窮催政府“埋單

一場武漢新病毒肺炎疫情，很多人都因為百業蕭條而停工或甚至失去工作，但恐怕沒有人想到，連高檔行業如香港大律師們，也因為法院停擺接近一個月而鬧窮。香港大律師公會主席戴啟思（Philip John Dykes）日前致函律政司及法援處，催促他們儘快支付之前大律師處理法援案件及擔任外聘檢控官的費用。

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由於疫情仍未有消退跡象，司法機構上月底已宣布所有法院及辦事處暫停辦公，法庭至今停擺近一個月。有大律師直言，由於整個月沒有上庭，未來兩個月的收入恐怕不敢看好，現在只能靠“吃老本”維持生計。



戴啟思日前向所有成員發出通告，指明白隨着法庭關閉的時間延長，成員的收入大受影響，又形容整個法律界等同停擺，戴啟思指已提醒律政司，若然開庭後案件堆積如山，公會成員可幫忙處理案件，讓政府律師優先應付緊急事務。



戴啟思於通告中透露，他原定要出席24日舉行的立法會司法及法律事務委員會會議，講述武漢肺炎如何影響大律師的生計，惟會議因疫情而延期。他最後寄語各大狀，在此段時間保重身體及保持耐性。



有年資較深的大律師解釋，因該行業並非在完成工作後能立即收到酬勞，故停工整整一個月意味未來兩個月均“零收入”。惟相較在法律界打滾多年的“老行家”，疫情對新晉律師的打擊尤其嚴重。有剛入行大律師表示，法庭關閉導致其收入大減，只能靠積蓄勉強維持生活，以及繳付律師事務所的租金。他又透露，專打刑事案件的大律師情況嚴峻，“要開庭才可以開工”，故有些大律師開始接手民事案件，至少能在此段時間處理文件工作，不至於“手停口停”。



香港律師行業有大律師（barrister）和律師（solicitor）之分，前者又名訴訟律師或辯護律師，擁有出庭訴訟和辯護資格，後者一般屬於事務性律師，例如處理房屋買賣等。在香港，處理民事官司大律師的收費，一般每天出庭費是5000港元，首日出庭費連帶事前資料搜查費用，一般計算是1萬元。至於諮詢費用，有些資深大律師每小時收費可高達1萬元。