為台海? 解放軍大舉採購防彈背心

在中國全國關注武漢肺炎疫情下，解放軍近日大舉增購裝備。全軍裝備採購信息網日前招標的公告顯示，受解放軍陸軍裝備部委託，招標採購93萬套通用型防彈背心（插板）和46.7萬套加強型防彈背心（插板），兩項採購的合計最高總限價達134.2億元人民幣。相關生產企業股市行情應聲見漲。

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據蘋果日報報道說，解放軍斥134.2億元人民幣購140萬件防彈背心，引分析指對台起震懾作用。



該消息說，解放軍大舉採購防彈背心。解放軍全軍裝備採購信息網前日（23日）招標的公告顯示，受解放軍陸軍裝備部委託，招標採購93萬套通用型防彈背心（插板）和46.7萬套加強型防彈背心（插板），兩項採購的合計最高總限價達134.2億元人民幣。



該報道引述國盛證券預測，在協商之後，這批約140萬套防彈衣，預計最終採購價介乎130億到140億元之間。這不排除給相關上市公司帶來一定的業績想像空間，而昨日開市，一些相關股份的確出現上漲情況。



據蘋果日報說，目前，解放軍陸軍有13個集團軍共計85萬人，該批防彈衣的採購數量高於陸軍總人數，平均是人均1.65件，如此大規模的採購防彈衣是解放軍軍方史上第一次。



有分析認為，防彈衣的壽命大約不多於5年，如果在和平年代，防彈衣在接受保養的情況下，每年仍會下降性能約20%，近期北京軍方大規模增加防彈衣需求，顯得正在做一些未知準備，而當前兩岸關係局勢緊張，解放軍此舉或對台灣起到震懾作用。



該報道引述遭指親北京的多維新聞稱，中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮也曾表示，對待台灣問題要做好最壞的打算。



與此同時，繼去年9月25日第一艘075型兩棲攻擊艦下水後，中國第二艘同型艦在上海滬東中華造船廠曝光，除艦體成型外，艦島也將安裝就位。即使中國大陸目前擁有龐大的兩棲船隊，但垂直立體登陸作戰能力仍有不足；而075型兩棲攻擊艦問世被指就是為“對台軍事鬥爭”作好準備的。

