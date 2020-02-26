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為台海? 解放軍大舉採購防彈背心

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圖為中國解放軍儀仗隊一名士兵在歡迎莫桑比克總統訪華檢閱儀仗隊儀式中
圖為中國解放軍儀仗隊一名士兵在歡迎莫桑比克總統訪華檢閱儀仗隊儀式中 路透社照片
作者： 小山

在中國全國關注武漢肺炎疫情下，解放軍近日大舉增購裝備。全軍裝備採購信息網日前招標的公告顯示，受解放軍陸軍裝備部委託，招標採購93萬套通用型防彈背心（插板）和46.7萬套加強型防彈背心（插板），兩項採購的合計最高總限價達134.2億元人民幣。相關生產企業股市行情應聲見漲。

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據蘋果日報報道說，解放軍斥134.2億元人民幣購140萬件防彈背心，引分析指對台起震懾作用。

該消息說，解放軍大舉採購防彈背心。解放軍全軍裝備採購信息網前日（23日）招標的公告顯示，受解放軍陸軍裝備部委託，招標採購93萬套通用型防彈背心（插板）和46.7萬套加強型防彈背心（插板），兩項採購的合計最高總限價達134.2億元人民幣。

該報道引述國盛證券預測，在協商之後，這批約140萬套防彈衣，預計最終採購價介乎130億到140億元之間。這不排除給相關上市公司帶來一定的業績想像空間，而昨日開市，一些相關股份的確出現上漲情況。

據蘋果日報說，目前，解放軍陸軍有13個集團軍共計85萬人，該批防彈衣的採購數量高於陸軍總人數，平均是人均1.65件，如此大規模的採購防彈衣是解放軍軍方史上第一次。

有分析認為，防彈衣的壽命大約不多於5年，如果在和平年代，防彈衣在接受保養的情況下，每年仍會下降性能約20%，近期北京軍方大規模增加防彈衣需求，顯得正在做一些未知準備，而當前兩岸關係局勢緊張，解放軍此舉或對台灣起到震懾作用。

該報道引述遭指親北京的多維新聞稱，中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮也曾表示，對待台灣問題要做好最壞的打算。

與此同時，繼去年9月25日第一艘075型兩棲攻擊艦下水後，中國第二艘同型艦在上海滬東中華造船廠曝光，除艦體成型外，艦島也將安裝就位。即使中國大陸目前擁有龐大的兩棲船隊，但垂直立體登陸作戰能力仍有不足；而075型兩棲攻擊艦問世被指就是為“對台軍事鬥爭”作好準備的。
 

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