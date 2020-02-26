網人曝料中外交部新發言人攜官名官銜推特追看AV女蒼井空

中國外交部近日插曲不斷，先是發言人華春瑩被人發現按贊要求習近平下台的貼文；現又傳出新任的發言人趙立堅追蹤了日本前AV女優蒼井空的帳號。消息傳出後，在推特引發議論。

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據自由時報今天報道說，中國外交部新任發言人被抓包推特追蹤AV女優。該報並說事臭。



據該報道說，中國外交部近日插曲不斷，先是發言人華春瑩被人發現按贊要求習近平的貼文；又傳出新任的發言人趙立堅追蹤了前AV女優蒼井空的帳號。消息傳出後，在推特引髮網友熱烈討論。

該報道稱，趙立堅推特帳號擁有25萬粉絲，上任外交部發言人後被稱為“網紅髮言人”，不過就在趙立堅上任第二天，有網友發現他的推特帳號竟追蹤了前AV女優蒼井空的帳號；另有網友實測表示，他同時追蹤了趙立堅與蒼井空後，再點開蒼井空的推特帳號，的確能看到趙立堅追蹤了蒼井空。雖目前趙立堅已經取消追蹤蒼井空，但截圖已經在推特上被廣傳。

該報稱，消息傳出後，網友紛紛留言表示“華春瑩按習近平下台推文贊，新上任一天的中國外交部發言人趙立堅則關注蒼井空”、“打開知名度了”、“小趙本色演出！”、“看來是那個年代的人”、“窈窕淑女，君子好逑，沒什麼啊”、“趙立堅：我從小看小蒼老師的作品長大的”、“蒼井空是世界的！”

自由時報說，除了趙立堅，中國外交部發言人華春瑩先前也傳出在一則呼籲“習近平下台”的文章中按贊，引發議論。