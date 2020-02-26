傳習近平指中國約有一半的縣沒有冠狀病毒病例 官方協助全國掀開工潮

中國的大型工廠開出獎金吸引工人返廠，政府也動用飛機、火車及大巴送人們復工。世界第二大經濟體正努力在冠狀病毒導致生產停擺後復工復產。英國金融時報說，中國國家主席習近平上周末告訴地方官員，國家需要復工復產。

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據英國金融時報報道，中國政府協助工人返廠復工。消息說，中國的大型工廠開出獎金吸引工人返廠，地方政府也動用飛機、火車及大巴送人們復工。周一，兩個城市的政府包機送170名工人從華中的漢中市返回義烏的貿易中心。和義烏同在浙江省的台州市承諾替企業承擔包車、包動車（高鐵）車廂的一切費用。上海和北京也動用了專門的班車將工人們從農村接回來。

該報道引述新華社消息，習近平指示，疫情低風險地區要“全面恢復生產生活秩序”。習近平表示，中國約有一半的縣沒有冠狀病毒病例。

在中國政府帶頭復工復產之際，全球股市周一大幅下跌，部分原因是人們擔心病毒對中國及其他國家的經濟造成影響。數家企業警告其供應鏈遭到破壞，尤其是蘋果(Apple)，上周該公司發布了收入預警。

代工製造商富士康(Foxconn)製造蘋果手機的一個主要廠區位於河南省，該省政府放寬了對工人的隔離要求，並指示官員“協助做好富士康科技集團（鄭州園區）復工復產”。針對返廠工人的較長隔離期，上周曾迫使富士康暫停讓許多工人返工。但新出台的意見已按風險等級將該省分區分類，允許安全地區的健康工人返崗復工。

據在富士康鄭州園區工作了5年的席娟娟（音）說，“我準備好回去工作掙錢了。” 29歲的席娟娟（音）打印出一份新的健康申報表，當地縣政府和衛生站也給她蓋了章。醫生證明她的體溫為正常的36.1度。席娟娟在富士康的主管頻頻打電話問她什麼時候回去上班，但席娟娟說，在正常交通中斷的情況下，她不知道怎樣返廠。“安排的班車人滿為患，座位不夠。”她說。席娟娟的老家新安縣是安排大巴直接把工人送到富士康工廠大門的諸多縣市之一。周日，延津縣動用6輛巴士，送131名健康工人返廠。信陽市派出23輛大巴送740名工人返工。

一輛警車護送載有803名工人的36輛大巴從濮陽駛往富士康。該報道說，富士康最近將返崗工人的獎金提高到5250元人民幣（合747美元）。同為蘋果供應商的競爭對手和碩聯合科技(Pegatron)開出了1萬元人民幣的獎金吸引臨時工到其上海園區務工。

該報道引據中國國家統計局(NBS) 2019年的數據顯示，該國有2.91億農民工，佔全國7.75億勞動力的三分之一以上。但全國各地地方政府正式或非正式的隔離措施使許多工人難以離家。

在中山市擁有一家LED燈廠的台灣企業家Chen Ming-huei表示，雖然地方政府要求這個華南城市的所有工廠周二重新開工，但來自其他地區的務工人員返工仍有困難。“我們的一位工廠經理來自湖南省，另一位來自四川省。”Chen Ming-huei表示。“他們老家的地方政府不許他們離開——直到我們發出蓋章的信函，確認企業需要他們返崗。”

報道稱，到本周一，中國官員表示，華東七個重要省份的大多數大企業已恢復生產，但面臨挑戰的中小企業估計只有30%重新開工。