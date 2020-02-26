韓媒指習近平摘下口罩後中國也降低了新冠病毒預警水平

中國國家主席習近平23日出席在北京舉行的武漢新冠病毒對策會議。習近平等中國政治局的常務委員們沒有戴口罩。中國新華社，韓國韓聯社等通訊社發布了習近平等中國重要官員沒有佩戴口罩的照片，引發關注。法國電台今天廣播的新聞提及中國北京等地出現禁城措施鬆動跡象。

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據朝鮮日報報道說，習近平摘下口罩後中國也降低了新冠病毒預警水平。中國政府一直將武漢新冠病毒防疫稱為“人民戰爭”，管制人們的移動，但24日中國政府放寬了防疫措施。官方給出的理由是，除病毒的發源地湖北省之外，其他地區的新增感染病例下降了。但也有分析稱，這是因為中國領導層的判斷認為，如果生產和消費活動進一步被推遲，將很難恢復經濟運行。在病毒尚未完全得到控制的情況下，幾億人在辦公室和街頭活動，人們擔心病毒可能會再次擴散。

中國國家主席習近平23日出席在北京舉行的武漢新冠病毒對策會議。習近平等中國政治局的常務委員們沒有戴口罩。

據中國媒體報道，截至24日，中國的31個省市中有6個省下調了新冠病毒危機響應的級別。新冠病毒疫情擴散後，中國的31個省市都發布了一級響應。各地政府下調危機預警級別，是因為湖北省以外地區的新增感染者已經減少了。

該報道說，重視防疫勝過經濟的氣氛，從上周開始出現了變化。習近平在23日舉行的新冠病毒對策會議上強調了防疫工作，同時也表示“要恢復良好的生產、生活秩序”。中國政治局常委們當天沒有戴口罩。

該報道稱，問題在於隨着人群湧向工廠和街頭，人們擔心感染可能再次擴散。北京的噹噹網曾讓員工返回辦公室，結果在一名員工19日被確診後，立即將200多名員工送回家中。情況發展到了這一地步，地方政府也在搖擺不定。從今年1月23日起，武漢市一直全面禁止市民進出市區，當天上午，武漢市政府一度宣布僅限事前取得許可的人員進入市內，但後來撤銷了這一通知。

報道說，另一方面，中國當天最終決定推遲原定於下月初舉行的“兩會”。中國最大的年度政治活動“兩會”延期舉行，是自上世紀80年代“兩會”制度以現在的面貌固定下來後的第一次。