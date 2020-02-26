韓新天地教會12月明知有爆發仍在武漢舉行200人活動

根據香港南華早報報導，被指是南韓大邱市武漢新病毒爆發源頭的新天地教會，原來去年年底一直都在武漢舉行聚會，直至到12月這些教友發現他們的社區已經爆發病毒，他們才停止聚會。

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報導引述一名28歲任職幼稚園教師到教友說：“11月那個時候已經有病毒的傳言，但沒有人認真看待這些傳聞。我12月時在武漢，當我們知道病毒開始爆發時，我們的教會立即停止所有的團契活動。”因事件敏感，這名女子要求姓名保密。



報導引述這名女子說，他們的群組繼續在網上舉行團契和講經活動，但大多數的成員在1月下旬農曆新年開始時，已經離開武漢返回南韓。



根據南韓疾病控制與防護中心，新病毒感染確診數字在26日已經衝破1000大關，因感染而死忙的數字，更是中國以外地區第二或第三最高，南韓目前有11宗，而伊朗也有12宗。而其中感染人數最多的，就是大邱市。



大邱市新天地教會一名教友據說1月份時曾到過中國，而南韓衛生官員正在調查慶尚北道清道郡的爆發案例，是否與當地一家醫院之前一連三天舉行的喪禮有關。



南早引述中國消息來源稱，新天地教會在中國有2萬個教友，他們大多數居住在中國的大城市，例如北京、上海、大連、長春和瀋陽。



不過，上述的幼稚園老師相當肯定，南韓目前所爆發的病毒案例，與新天地教會無關，“我不認為病毒由我們傳播，因為我們在武漢的兄弟姐妹都沒有受到感染。至於其他地方的教友，我就不很清楚，但至少我們很乾淨。我們沒有人報稱受到感染”。



她強調：“有這麼多中國人來南韓，將傳播的責任歸咎我們是不很公平的。”



但當被問到在爆發之後，是否有教友從武漢返回南韓，這位幼稚園教師拒絕正面回答這個問題，只說武漢漢口區教會在當地的一家“神聖教堂”曾經被公安突擊，當局“標籤我們是邪教”，但我們一直化零為整進行崇拜活動。



報導又引述上海一名33歲前新天地教會的神職人員張某說，由於教會本身具有神秘的色彩，政府當局有困難掃蕩他們的活動。他說，上海的新天地教會逢星期三和星期六舉行崇拜活動，每次都有300到400教友出席。



張某說：“上海的新天地教會曾經被突擊很多次，警察也曾經常跟教會的長老打招呼，但教會繼續舉行宗教活動，將人數縮小到8至10個人，一旦風聲不緊，教友又會重新歸隊組合。”



張某又說：“新天地教會認為，它是唯一高舉聖經真諦的教會，其他所有教會，不管是主流還是分支，都是邪惡的。”

